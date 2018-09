Argentina, si dimette il Presidente del Banco Central

editato in: da

(Teleborsa) – Luis Caputo lascia dopo soli 3 mesi dall’insediamento la presidenza del Banco Central de Argentina. Lo ha annunciato lo stesso istituto bancario in una nota. “Le dimissioni sono state presentate per motivi personali, con la convinzione che l’accordo preso con il Fondo Monetario Internazionale ristabilirà la fiducia nella situazione fiscale, finanziaria, monetaria e dei tassi di cambio”, si legge nel comunicato.

La situazione finanziaria del Paese sud americano si fa sempre più critica, come dimostrato dal tonfo in Borsa registrato ieri dall’indice Merval di Buenos Aires. Continua a rimanere fiducioso il Presidente argentino Mauricio Macri,che ha dichiarato di come sia “impossibile che la nazione divenga insolvente”, anche alla luce del maxi prestito da 50 miliardi promesso dal Fondo Monetario Internazionale.