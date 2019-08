Argentina, rimbalza la borsa di Buenos Aires dopo il -38% di ieri

editato in: da

(Teleborsa) – Boccata d’ossigeno per la borsa argentina dopo il crollo del 38% segnato la vigilia. Il 12 agosto 2019 sarà ricordato come il lunedì nero per il mercato azionario del paese sudamericano, dopo la sconfitta alle primarie del presidente liberaleMauricio Macri.

Positivo l’andamento odierno dell’indice Merval, il più importante della Borsa di Buenos Aires, con un rimbalzo di oltre 11 punti percentuali a 30.942 punti.

Rimbalza anche il peso argentino nei confronti del biglietto verde: il cross USD/ARS scambia a 54,4950.

La crisi della Borsa Argentina si riflette anche su Tenaris, azienda quotata in Borsa a Milano, che ha evidenziato nella giornata di ieri una forte perdita del 2% mentre oggi registra un incremento dell’1,06%.