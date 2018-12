Argentina, lo stabilimento CNH Industrial di Cordoba si aggiudica il bronzo al WCM

editato in: da

(Teleborsa) – Lo stabilimento CNH Industrial di Cordoba (Argentina) ha ottenuto la certificazione di livello Bronzo del programma World Class Manufacturing (WCM).

Il WCM è uno dei più prestigiosi standard del settore manifatturiero globale, per la gestione integrata degli stabilimenti e dei processi di produzione, basato sul miglioramento continuo e progettato per eliminare sprechi e perdite dal processo produttivo attraverso l’identificazione di obiettivi quali zero infortuni, zero difetti, zero rotture e zero sprechi. Per certificare i miglioramenti ottenuti, il sistema prevede una serie di audit periodici, un punteggio e tre livelli di certificazione: Bronzo, Argento e Oro.

Lo stabilimento di Cordoba, nello specifico, ha fatto notevoli passi in avanti nelle aree Manutenzione Autonoma/Organizzazione del Luogo di Lavoro, Chiarezza degli Obiettivi e Route Map.

Córdoba è uno stabilimento produttivo globale e multimarchio di CNHI Industrial in cui vengono prodotti camion IVECO, motori FPT Industrial, macchine agricole Case IH e New Holland Agriculture nonché mezzi CASE Construction Equipment. Lo stabilimento occupa un’area pari a 420 mila metri quadrati ed impiega oltre 800 persone.