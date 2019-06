Argentina, Lagarde da Osaka plaude ad azioni per stabilizzare economia del Paese

editato in: da

(Teleborsa) – La Direttrice del Fondo monetario internazionale (FMI), Christine Lagarde, si è riunita oggi, venerdì 28 giugno, con il Presidente argentino Mauricio Macri al margine del G20 di Osaka, ed al termine dell’incontro ha manifestato l’appoggio dell’organismo al “programma di stabilizzazione economica dell’Argentina ed agli sforzi continui di politiche per affrontare le vulnerabilità economiche”.

In una dichiarazione diffusa ai media, Lagarde ha sottolineato di aver ribadito che l’apprezzamento va anche “alla riduzione degli squilibri di bilancio e dei conti correnti del Paese ed al contrasto decisivo dell’inflazione”.

Infine la responsabile del Fondo ha sottolineato che “questi sforzi stanno cominciando a dare risultati e dovrebbero servire come base per il ritorno della fiducia e della crescita”. In queste settimane il Governo argentino e l’equipe tecnica del Fmi sono impegnati nella parte finale delle discussioni per arrivare alla quarta revisione dell’accordo ‘stand by’ triennale del valore di 57.300 milioni di dollari, che dovrebbe portare all’invio di una tranche di 5.400 milioni prima delle Elezioni Presidenziali di ottobre.