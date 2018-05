Argentina, Banca Centrale continua ad alzare i tassi ma il peso resta debole

editato in: da

(Teleborsa) – La caduta del peso preoccupa l’Argentina, con la Banca Centrale che sta compiendo una serie di azioni per mettere un freno alla discesa della propria valuta nazionale.

Per la seconda volta in due settimane, l’autorità monetaria ha deciso di alzare i tassi d’interesse portandoli al 33,25%, 300 punti base in più della volta precedente. A pochi giorni di distanza la Banca Centrale aveva effettuato un’operazione analoga partendo dal 27,25%.

Per ora non si hanno benefici sul cambio, con il peso che sta registrando un crollo a 22,25 pesos argentini per un dollaro. Solo un anno fa il cross USD/ARS valeva 15 dollari.

Si teme un drastico calo della fiducia degli investitori, che potrebbe causare pesanti ripercussioni sull’economia argentina, spingendo così la Banca Centrale ad aumentare ancora il costo del denaro. Durante la campagna elettorale, prima di essere eletto nel 2015, il presidente Mauricio Macri aveva promesso che sarebbe stato in grado di attirare il capitale straniero e che questo avrebbe portato il Paese ad una svolta.