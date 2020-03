ARERA, allungati i tempi per rinnovi bonus luce, gas e acqua

editato in: da

(Teleborsa) – Si allungano i tempi per richiedere il rinnovo dei bonus sociali luce, gas e acqua che potranno essere chiesti entro 60 giorni per le scadenze tra il 1° marzo e il 30 aprile.

È quanto stabilito da ARERA che, in merito all’emergenza Covid-19, ha deciso di far slittare di due mesi il rinnovo dei bonus per ovviare alle difficoltà logistiche nel presentare la domanda nei termini precedentemente previsti.

L’Autorità ha così deciso che i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo–30 aprile 2020, possono rinnovare la domanda oltre la scadenza originaria prevista, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine di questo periodo.

In ogni caso, verrà garantita (dopo le consuete verifiche sulle condizioni di accesso) la continuità degli stessi bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.

Nello stesso periodo ARERA ha sospeso i flussi delle comunicazioni. Sospese le comunicazioni sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus, sull’ammissibilità o meno al regime di compensazione, sull’emissione dei bonifici domiciliati agli utenti indiretti e sull’accettazione o meno delle domande di remissione dei bonifici non riscossi. Il periodo di validità delle previsioni potrà essere aggiornato.