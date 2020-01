Ardian chiude quarto fondo private debt con 3 miliardi raccolti

editato in: da

(Teleborsa) – Ardian, società d’investimento privata leader a livello mondiale, annuncia di aver raccolto 3 miliardi di euro dagli investitori per il suo quarto fondo di private debt che fornisce finanziamenti alle aziende di medie dimensioni in tutta Europa. Nato nel 2005, il team di Ardian Private Debt gestisce oggi 7 miliardi di dollari con oltre 120 operazioni concluse.

Il quarto fondo di Ardian, che ha chiuso al di sopra del suo obiettivo di 2,5 miliardi di euro, informa una nota, segue il successo del precedente fondo che ha raccolto 2 miliardi di euro nel 2015, e continuerà a fornire finanziamenti flessibili e su misura alle aziende in tutta Europa. L’offerta della piattaforma è stata ampliata per includere il debito senior ‘stretched’ per conquistare una maggiore quota del mercato del buyout e competere più efficacemente con i finanziatori bancari.

Hanno investito nel fondo oltre 90 investitori da 15 paesi diversi, in Europa, Asia e Nord America. Tra gli investitori figurano le principali compagnie di assicurazione, fondi pensione, banche, donazioni, fondazioni e enti pubblici. C’è stata una crescita importante tra gli investitori asiatici e nordamericani, che riflette la potenza di fuoco globale di Ardian e la base investitori diversificata.