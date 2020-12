Arcuri: piano vaccini operativo per fine gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – Il piano esecutivo vaccinale è pronto, ma diventerà operativo quando i vaccini avranno le autorizzazioni di immissione in commercio: è quanto avrebbe detto il Commissario Domenico Arcuri in videoconferenza con le Regioni, secondo quanto si apprende.

La previsione, appunto, è che le autorizzazioni possano arrivare per la fine di gennaio.

Per i vaccini che dovranno essere conservati a -75 gradi ci saranno 300 posti di distribuzione, avrebbe detto ancora Arcuri.

Si vede una luce in fondo al tunnel ma la strada è ancora in salita. “Quello che stiamo vivendo a causa della pandemia “è un cambiamento epocale che la mente umana fa fatica a comprendere per cui tutti vogliono tornare alla normalità e sappiamo che questo non sarà possibile per molti mesi e probabilmente per molti anni. Ma si fa fatica a dirlo, noi scienziati ce lo possiamo permettere i politici no. Vogliono consenso e rassicurare i cittadini“. Lo ha detto ieri Walter Ricciardi, professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere del Ministro della Salute, durante il suo intervento all’evento digitale di Novartis “Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani”.