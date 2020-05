Arcuri, per mascherine tutto risolto. Ora anche dai tabaccai a 50 centesimi

editato in: da

(Teleborsa) – “Questa settimana abbiamo distribuito oltre 43 milioni di mascherine, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Da ieri (venerdì 22 maggio) i primi 20mila tabaccai sul territorio italiano distribuiscono le mascherine chirurgiche a 50 centesimi. Penso che la partita delle mascherine sia definitivamente risolta”. Lo ha annunciato il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri.

“Con l’inizio delle scuole a settembre stiamo valutando una distribuzione di mascherine con il MIUR, per il personale docente, non docente e studenti. Il dispositivo sarà disponibile per tutte le scuole già il 17 giugno. Gli esami di maturità devono essere sostenuti in sicurezza”, ha aggiunto Arcuri. Da lunedì 25 maggio parte l’indagine sierologica con la Croce Rossa Italiana..