Archimede corre a Piazza Affari nel giorno del debutto

(Teleborsa) – Debutto positivo per Archimede, la Special Purpose Acquisition Company finalizzata all’investimento per l’integrazione e la successiva capitalizzazione di una società nell’ambito del settore assicurativo in Italia.

La SPAC promossa da Andrea battista sta infatti guadagnando il 5% a 10,5 euro sull’AIM Italia, il Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.

Archimede ha concluso il collocamento con una raccolta di 47 milioni di euro a fronte di una domanda di oltre 60 milioni di euro, superiore all’obiettivo massimo di raccolta fissato appunto a 47 milioni.

Lo sbarco a Piazza Affari è avvenuto a 10 euro.