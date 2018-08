ArcelorMittal, volano utili e ricavi. Grandi ambizioni sull’Ilva

editato in: da

(Teleborsa) – ArcelorMittal “è impegnata nel rilancio dell’Ilva, affrontando in particolare le sfide in materia ambientale, sociale ed industriale per riposizionarla come uno dei principali impianti di produzione di acciaio in Europa”.

Lo riferisce il gruppo nella nota con cui ha diffuso i risultati del primo semestre, chiuso con un utile netto di 3,1 miliardi di dollari, in crescita del 31,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

I ricavi sono passati da 33,3 a 39,1 miliardi di dollari.

ArcelorMittal ha stimato inoltre una riduzione del Capex 2018 di 100 milioni di dollari a 3,7 miliardi a causa “del ritardo nel completamento dell’acquisizione di Ilva”.