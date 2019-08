ArcelorMittal, perdita di 33 milioni nel semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Un primo semestre dell’anno non positivo per ArcelorMittal. Il colosso dell’acciaio ha registrato una perdita netta di 33 milioni di dollari e nel secondo trimestre ha registrato una perdita di 477 milioni. Momento difficile, quindi, per il settore siderurgico.

Il Gruppo ha rivisto al ribasso le sue previsioni, con una riduzione più marcata in Europa a causa del mercato automobilistico in difficoltà: si stima un aumento del consumo globale di acciaio tra lo 0,5% e l’1,5% nel 2019.

Il Presidente e Direttore Generale di ArcelorMittal, Lakshmi Nivas Mittal, ha parlato di questo momento di difficoltà, evidenziando che “la redditività della nostra attività è stata influenzata negativamente dai prezzi di vendita più bassi per l’acciaio, combinato con maggiori costi delle materie prime, parzialmente compensato da un miglioramento della nostra attività mineraria, ma sono soddisfatto dei nostri flussi di cassa disponibili, che riflettono la solitità della nostra attività grazie al piano d’azione 2020″.

“Abbiamo ridotto la capacità in Europa – conclude il Presidente – in risposta alla domanda debole, che ha influito anche sul recupero degli stabilimenti ex Ilva in Italia“.