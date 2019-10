ArcelorMittal Italia: lascia l’AD Matthieu Jehl, al suo posto Lucia Morselli

editato in: da

(Teleborsa) – Cambia il vertice di ArcelorMittal Italia. L’amministratore delegato Matthieu Jehl sarà sostituito da Lucia Morselli, che ha già ricoperto un ruolo nel settore essendo stata amministratore delegato di Acciai Speciali Terni dal 2014 al 2016.

Lucia Morselli, annuncia ArcelorMittal Italia in una nota, è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con decorrenza odierna. LMatthieu Jehl assumerà nuove responsabilità all’interno di ArcelorMittal.

Geert van Poelvoorde, CEO di ArcelorMittal Europe, Flat Products, commentando la notizia ha dichiarato: “Vorrei iniziare ringraziando Matthieu Jehl per l’importante ruolo che ha svolto nell’aiutare ArcelorMittal a stabilire la propria presenza in Italia. Sono stati compiuti buoni progressi, in particolare nell’implementazione degli investimenti ambientali e nel miglioramento dei processi di produzione, nonostante la difficile situazione esterna. Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Lucia come nuovo Presidente e CEO di ArcelorMittal Italia. Lucia è unanimamente riconosciuta come una business leader di grande esperienza che ha dato un contributo significativo all’industria italiana. La sua esperienza e le sue competenze saranno molto preziose per ArcelorMittal Italia nello sforzo di rendere l’Azienda più sostenibile e di rafforzare il consenso sul futuro dello stabilimento di Taranto”.

“Non esiste forse oggi in Italia – ha sottolineato Lucia Morselli – una sfida industriale più grande e più complessa di quella degli impianti dell’ex Ilva. Sono molto motivata dall’opportunità di poter guidare ArcelorMittal Italia, e farò del mio meglio per garantire il futuro dell’azienda e far sì che il suo contributo sia apprezzato da tutti gli stakeholder”.

Lucia Morselli è riconosciuta come una delle più importanti manager italiane. È membro del consiglio di amministrazione di Essilor-Luxottica, Telecom Italia Sisal e STMicroelectronics ed è un amministratore delegato di grande esperienza avendo ricoperto infatti tale carica in numerose società tra cui Acciai Speciali Tern, Berco Group, BioEra, Mikado, Tecnosistemi, Stream (Sky) e Telepiù Group. Ha iniziato la sua carriera in Olivetti come assistente del CFO e ha poi trascorso cinque anni presso Accenture nell’ambito della consulenza strategica, prima di entrare in Finmeccanica come CFO nella divisione aeromobili.

Lucia Morselli ha conseguito la laurea in matematica (summa cum laude) presso l’Università di Pisa, un dottorato di ricerca in fisica matematica presso l’Università di Roma e un master presso l’Università di Torino (Business Administration) e l’Università di Milano (Pubblica Amministrazione Europea).