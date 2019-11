ArcelorMittal, il ministro Gualtieri vede l’ad Morselli

editato in: da

(Teleborsa) – Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri avrebbe visto nel fine settimana l’amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia Lucia Morselli che avrebbe dato segnali di disponibilità per tornare indietro rispetto al recesso dal contratto.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, sarebbe quindi in corso una trattativa tra i rappresentanti del gruppo franco-indiano e il governo italiano per sbloccare la vicenda dell’ex Ilva di Taranto.

Nel frattempo, la situazione dello stabilimento tarantino è in continua evoluzione. Secondo il segretario generale della Fiom Cgil Puglia e Taranto, Giuseppe Romano, il gruppo avrebbe iniziato a pagare i fornitori. “Vediamo se ci sono le condizioni per far sospendere la protesta dell’indotto”, ha dichiarato il sindacalista al termine di un incontro con l’azienda sul tema dell’indotto.

Il mancato pagamento delle fatture per le imprese dell’indotto ha infatti portato a un presidio davanti allo stabilimento che oggi è sfociato nel blocco delle merci.

Fronte giudiziario, dopo le ultime indiscrezioni sulleindagini della Procura di Milano, l’ultima novità arriva dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha deciso di costituirsi nei giudizi dinanzi al Tribunale di Milano contro ArcelorMittal, “al fine di evitare qualsiasi pregiudizio ambientale e alla salute umana cagionato da un incontrollato abbandono degli asset aziendali”.

La costituzione fa riferimento anche alla tutela dell’integrità del compendio aziendale, “il cui venir meno per l’illegittimo e forse premeditato operato della società affittuaria comprometterebbe anche la possibilità di decarbonizzazione del ciclo produttivo proposta dalla Regione Puglia”.