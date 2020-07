ArcelorMittal, Cigo prorogata per altre 13 settimane

editato in: da

(Teleborsa) – ArcelorMittal ha reso noto che dal 3 agosto saranno prorogati gli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.152 dipendenti dello stabilimento ex Ilva di Taranto (distinti tra quadri, impiegati ed operai che, alla data della presente costituiscono l’intero organico aziendale al netto della struttura dirigenziale) attraverso la Cassa integrazione ordinaria guadagni per un “periodo presumibile” di 13 settimane.

L’azienda ne ha dato comunicazione ai sindacati, come prassi, 25 giorni prima della sua attuazione.

È possibile però che, come già accaduto lo scorso mese, la Cigo venga revocata nei prossimi giorni e sostituita con la cassa integrazione Covid-19.