ArcelorMittal, Boccia: non amiamo nazionalizzazioni

(Teleborsa) – “Non amiamo le nazionalizzazioni, i problemi non si possono risolvere così”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine dell’assemblea di Bergamo. “Le polemiche e le colpe non servono più – aggiunge – aspettiamo che il Presidente del Consiglio lavori e ci auguriamo e auspichiamo che si trovi una soluzione che coniughi sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale, perché questa è la questione”.

“Bisogna trovare una soluzione che sia un equilibrio tra gli esuberi che sono legati a questioni congiunturali, che significa usare tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali, perché non abbiamo parlato di esuberi tout court, e quella che è una impresa che ha un investitore internazionale che viene nel Paese, che va fidelizzato e aiutato per fare dell’Ilva la più grande acciaieria sostenibile in termini economici e ambientali del mondo”, ha concluso il numero uno degli industriali.