Aramco, l’Arabia Saudita conferma lo sbarco in Borsa

(Teleborsa) – Deciso il debutto in borsa di Aramco. L’Arabia Saudita ha ufficializzato la partenza dell’offerta pubblica per la quotazione del gigante petrolifero sul listino di Riad e l’organo di vigilanza della Borsa saudita ne ha approvato la procedura. Questa si prospetta essere, con il governo che mira ad una valutazione di 2 mila miliardi di dollari per Aramco, la più grande della storia. Al momento infatti, nonostante le banche siano per una valutazione più bassa a 1.500 miliardi con una raccolta di 60 miliardi di dollari, questa si paleserebbe superiore al collocamento dell’e-commerce Alibaba che, nel 2014, raggiunse una raccolta di oltre 25 miliardi di dollari.

Al momento, inoltre, mancano ancora molti dettagli sull’operazione, in primis la forchetta di prezzo sulle azioni e la percentuale di queste che saranno messe in vendita. Il prospetto per l’Ipo sarà comunque reso noto il 9 novembre mentre l’11 dicembre è stata fissata la data per lo sbarco a Riad.

Il valore del petrolio oggi risulta in calo. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 55,9 dollari al barile, in regressione di 0,3 dollari al barile (-0,53%), mentre il Brent perde 0,34 dollari a 61,35 dollari (-0,55%).