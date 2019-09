Arabia Saudita, svolta storica: apre per la prima volta a turismo internazionale

editato in: da

(Teleborsa) – L’Arabia Saudita pronta a spalancare le porte ai turisti. A due settimane dall’attacco aipozzi petroliferi sauditi attribuito all’Iran che ha turbato il mercato del greggio aumentando le preoccupazione di una pericolosa escalation di tensione in Medio Oriente, annuncio a sorpresa dell’Arabia Saudita che, con un galà che si terrà a Riad questa sera, annuncerà la fine del bando ai visitatori internazionali, offrendo, per la prima volta, la possibilità di entrare nel Paese.

Svolta storica per un Paese che – ad eccezione di lavoratori espatriati, loro dipendenti e pellegrini musulmani diretti alla Mecca – fino ad oggi non ha ammesso turisti, guadagnandosi nel tempo gli appellativi di affascinante e misterioso. Ai visitatori diciamo: siate fra i primi a scoprire i nostri i tesori”, ha scritto in una nota Ahmad al Khateeb, Presidente della commissione saudita per il Turismo. Lo scorso anno Riad aveva iniziato a concedere visti temporanei per eventi sportivi e culturali.

Una decisione destinata ovviamente a generare importanti ricadute economiche nel settore del turismo e dei trasporti. In particolare, il governo saudita spera che il turismo possa arrivare a produrre il 10% del Pil entro il 2030 contro l’attuale 3% attirando 100 milioni di turisti all’anno, tra domestici e stranieri.