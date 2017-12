Aquafil, via libera di CONSOB a pubblicazione prospetto informativo per sbarco in Borsa

(Teleborsa) – Via libera da parte di CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei market warrant di Aquafil sul Mercato Telematico Azionario.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei market warrant di Aquafil sul MTA, Segmento STAR è prevista per lunedì 4 dicembre. Nella stessa data decorreranno gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione di Aquafil in Space3.

Al 4 dicembre 2017 il capitale sociale di Aquafil post Fusione sarà pari a circa 49.6 milioni di euro suddiviso in 50.720.078 azioni, di cui 42.324.058 azioni ordinarie – ammesse alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR – 8.316.020 azioni speciali a voto plurimo (ciascuna delle quali dà diritto a tre voti nelle assemblee della società risultante dalla Fusione e interamente detenute da Aquafin Holding S.p.A.) – non oggetto di ammissione a quotazione – (le “Azioni B”) e 80.000 azioni speciali prive del diritto di voto (interamente detenute da Space Holding, società promotrice di Space3) – anch’esse non oggetto di ammissione a quotazione (le “Azioni C”); tutte le categorie di azioni descritte saranno prive dell’indicazione del valore nominale.