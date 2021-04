Aquafil, soci approvano bilancio e nomina collegio sindacale

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea di Aquafil ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberata la destinazione dell’intero risultato di esercizio a riserve.

L’Assemblea ha deliberato anche la nomina del nuovo Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, che resterà in carica per gli esercizi 2021 – 2023. Dalla lista di maggioranza, risultata essere quella presentata da Aquafin Holding titolare

del 58,50% del capitale sociale ordinario e del 68,52% dei diritti di voto, sono state tratte Bettina Solimando e Beatrice Bompieri quali Sindaci Effettivi e Marina Manna quale Sindaco Supplente. Dalla lista di minoranza, risultata essere quella presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio, complessivamente titolari del 3,63% del capitale ordinario con diritto di voto in assemblea, è stato tratto Stefano Poggi Longostrevi, che assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e Davide Barbieri quale Sindaco Supplente.