Aquafil schizza a Milano dopo accordo con Tarkett

(Teleborsa) – Aquafil brilla tra le stelle di Piazza Affari dopo il passo in avanti fatto in data odierna, 22 novembre 2019, con la francese Tarkett.

Quest’ultima ha finalizzato un impianto per la separazione dei principali componenti delle piastrelle di moquette in Europa proprio per merito della collaborazione strategica collaudata ormai da anni con la cliente italiana. Nel dettaglio Tarkett è riuscita, nella sua struttura olandese di Waalwijk, a dividere i due componenti principali delle piastrelle del tappeto, filato e supporto, mantenendo il 95% di purezza del filato stesso. Il suo esclusivo centro di riciclaggio ha così dato vita a due distinti flussi di materiali che possono essere riciclati e trasformati in risorse di alta qualità per nuovi tappeti. Il risultato porta quindi le società in questione ad essere all’avanguardia nel settore dell’economia circolare.

A fronte di ciò Tarkett ha incrementato la sua capacità a Waalwijk di produrre il suo supporto in moquette EcoBase per soddisfare la crescente domanda dei clienti per questo prodotto sostenibile.

Al momento il titolo di Aquafil chiude la giornata con un + 6,53% mentre Tarkett a Parigi segna un rosso dello 0,56%.