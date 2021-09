Aquafil, Intermonte alza target price e stime EBITDA 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Intermonte ha rivisto al rialzo il target price di Aquafil, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali: da 9,10 a 9,30 euro, con rating confermato a Outperform. L’investment bank osserva che la società ha riportato risultati superiori alle attese nel secondo trimestre, “evidenziando una sostanziale ripresa sui livelli pre-pandemia grazie ad un deciso recupero dei volumi e ad un price & sales mix solo lievemente negativo”.

Alla luce dei risultati trimestrali e delle aspettative positive per il secondo semestre, Aquafil prevede fatturato e redditività in linea con il primo semestre e un miglioramento del rapporto PFN/EBITDA, grazie ad un miglioramento sia della redditività che della PFN. Ciò porta Intermonte a ritenere che ci sia “un leggero upside rispetto alle nostre stime precedentemente pubblicate, quantificabili a circa 2,2%/2,1% a livello di EBITDA 2021/22” e a stimare un indebitamento netto a 199 milioni di euro a fine anno, ovvero un rapporto PFN/EBITDA di 2,7x, in calo rispetto a 3,7x di fine 2020.

“Riteniamo che il concretizzarsi di un miglioramento delle prospettive e di un secondo aumento consecutivo delle stime dopo diversi trimestri di tagli possa rappresentare un buon punto di partenza per rivedere una storia che offre un’esposizione significativa alla ripresa post-covid e all’economia circolare, un argomento che sta diventando sempre più attuale”, scrivono gli analisti dell’investment bank.