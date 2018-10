Appuntamenti e scadenze: settimana dell’8 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 08/10/2018

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Scadenze Fiscali:

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Apertura servizio PCE 2018

Mercoledì 10/10/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Scadenze Fiscali:

PERSONALE DOMESTICO – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-07-2018 / 30-09-2018.

FONDO NEGRI E BESUSSO – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Luglio-Settembre 2018.

Giovedì 11/10/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Turismo internazionale dell’Italia

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 13 settembre

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Venerdì 12/10/2018

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale a Bali Nusa Dua in Indonesia

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Istat – Economia non osservata nei Conti nazionali – Anno 2016

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT