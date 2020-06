Appuntamenti e scadenze: settimana dell’8 giugno 2020

editato in: da

Lunedì 08/06/2020

Appuntamenti:

EU – 3° meeting della Commissione ENVE (Ambiente, cambiamento climatico ed energia) in videoconferenza da Bruxelles

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Istat – Le prospettive per l’economia italiana – Anno 2020

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Consiglio dell’UE – Riunione in Videoconferenza dei ministri degli affari esteri (sviluppo)

15.45 – BCE – Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione virtuale, davanti al Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo

17.45 – UE – Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici – Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione virtuale, in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo

Borsa:

Australia – Borsa di Sydney chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Borgosesia – Assemblea: Bilancio

Cdr Advance Capital – Assemblea: Bilancio

CIR – Assemblea: Bilancio

Go Internet – CDA: Bilancio

Italian Exhibition Group – Assemblea: Bilancio

Martedì 09/06/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri degli Affari esteri (commercio)

Confindustria – Evento on line “Ripartire più forti. La nuova sfida delle aziende italiane”, organizzato da Giovani Imprenditori di Confindustria e Quadrivio Group

Istat – Le spese per i consumi delle famiglie – Anno 2019

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri dell’Occupazione e degli affari sociali

EU – Riunione ECOFIN in Videoconferenza

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Borgosesia – Assemblea: Bilancio

Cdr Advance Capital – Assemblea: Bilancio

Fincantieri – Assemblea: Bilancio

Gamestop – Risultati di periodo

Tiffany – Risultati di periodo

Mercoledì 10/06/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali;

Banca d’Italia – Rapporto sulla convergenza BCE

CNEL – Assemblea tematica: “Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale”, in videocollegamento

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

Istat – Bilancio demografico nazionale – Anno 2019

Economia e finanza – 24esima Conferenza finanziaria annuale di Goldman Sachs in videoconferenza (fino a venerdì 12/06/2020)

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

8.15 – ABI – Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario – Audizione Abi su applicazione delle misure di supporto alla liquidità

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Diasorin – Assemblea: Bilancio

I.M.A – Assemblea: Bilancio

Irce – Assemblea: Bilancio

La Doria – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Personale domestico (precedente scadenza 10 aprile 2020) – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2020/ 31-03-2020(per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 10 giugno 2020)

Giovedì 11/06/2020

Appuntamenti:

EU – Riunione dell’Eurogruppo in videoconferenza

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Istat – Esportazioni delle regioni italiane – Gen./Mar. 2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Adobe – Risultati di periodo

Atlantia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Popolare Sondrio – Assemblea: Bilancio

Coima Res – Assemblea: Bilancio

Diasorin – Assemblea: Bilancio

IGD – Assemblea: Bilancio

La Doria – Assemblea: Bilancio

Moncler – Assemblea: Bilancio

Olidata – CDA: Bilancio

Pattern – Assemblea: Bilancio

Venerdì 12/06/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri della salute

Istat – Il mercato del lavoro – I trimestre 2020

Rating sovrano – Regno Unito – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Norvegia – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Spagna – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Germania – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

CNEL – Webinar internazionale – In videocollegamento: Rischi globali: come affrontarli nel mondo post Covid-19

Rating sovrano – Lussemburgo – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Borsa:

Russia – Borsa di Mosca chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Banca Popolare Sondrio – Assemblea: Bilancio

Csp Int Ind Calze – Assemblea: Bilancio

IGD – Assemblea: Bilancio

Unieuro – Assemblea: Bilancio

Zucchi – Assemblea: Bilancio

Sabato 13/06/2020

Aziende:

Capital For Progress Single Investment – CDA: Bilancio