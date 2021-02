Appuntamenti e scadenze: settimana dell’8 febbraio 2021

editato in: da

Lunedì 08/02/2021

Appuntamenti:

17.15 – BCE – Rapporto annuale 2019 – Christine Lagarde partecipa a un dibattito sul Rapporto Annuale 2019 della BCE al Parlamento europeo a Bruxelles

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Credem – CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2020

Credito Valtellinese – CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati relativi all’esercizio 2020

Gpi – CDA: Preconsuntivo bilancio

Scadenze Fiscali:

Trasmissione spese sanitarie e veterinarie al sistema TS – Scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni per le spese sanitarie e veterinarie incassate nel 2020.

Martedì 09/02/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

G20 – Secondo “Infrastructure Working Group Meeting” in videoconferenza

Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema – Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema: La Banca d’Italia incontra i rappresentanti dell’Accademia, evento online

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Gennaio 2021

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Banca MPS – CDA: Approvazione dei risultati di bilancio 2020

Banco BPM – CDA: Bilancio

Buzzi Unicem – CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2020

Circle – Appuntamento: Presentazione analisti

Cisco Systems – Risultati di periodo

Esprinet – Appuntamento: Presentazione analisti

Fineco – CDA: Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Twenty-First Century Fox – Risultati di periodo

Goodyear Tire & Rubber – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA: Relazione semestrale al 31.12.2020

S&P Global – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Mercoledì 10/02/2021

Appuntamenti:

G20 – Primo “Academics informal gathering” in videoconferenza

11.30 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella presenzierà a Palazzo Montecitorio, la Celebrazione del “Giorno del Ricordo”

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Banca Farmafactoring – CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2020 ed earnings call sui risultati consolidati

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Presentazione analisti

Banca Finnat – CDA: Risultati preliminari al 31 dicembre 2020

Banca Generali – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Intermobiliare – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Sistema – CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2020

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti

Basicnet – CDA: Esame dei dati preliminari del 2020

Basicnet – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati

Coca Cola – Risultati di periodo

Digital360 – Appuntamento: Presentazione analisti

Gefran – CDA: Preconsuntivo bilancio

General Motors – Risultati di periodo

Illimity Bank – CDA: Preconsuntivo bilancio

Paramount – Risultati di periodo

Sunpower – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Trivago – Risultati di periodo

Unicredit – CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31.12.2020

Unidata – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giovedì 11/02/2021

Appuntamenti:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 12/02/2021)

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Astrazeneca – Risultati di periodo

Autogrill – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Ifis – CDA: Approvazione risultati preliminari 2020

Banca Mediolanum – CDA: Approvazione degli schemi di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Cerved Group – CDA: Preconsuntivo bilancio

Digital Value – CDA: Preconsuntivo bilancio

Expedia – Risultati di periodo

Illimity Bank – Appuntamento: Presentazione analisti

Kellogg – Risultati di periodo

Kraft Heinz – Risultati di periodo

Net Insurance – CDA: Preconsuntivo bilancio

Nexi – Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori

Nexi – CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31.12.2020

Nissan Motor – Risultati di periodo

Nvidia – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Pepsico – Risultati di periodo

Piquadro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tyson Foods – Risultati di periodo

Unicredit – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’anno 2020

Unipol – CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020

UnipolSai – CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020

Walt Disney – Risultati di periodo

Venerdì 12/02/2021

Appuntamenti:

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

CNEL – Evento istituzionale – Piattaforma italiana per la Conferenza sul futuro dell’Europa. In collegamento telematico e in diretta streaming

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Elica – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari

Elica – CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al IV trimestre esercizio 2020

Euro Cosmetic – CDA: Preconsuntivo bilancio

Interpump – CDA: Esame e approvazione del resoconto intermedio di gestione del quarto trimestre 2020

Intred – CDA: Preconsuntivo bilancio

Moodys – Risultati di periodo

Pininfarina – CDA: Progetto di Bilancio 2020

Unipol – Appuntamento: Presentazione analisti

UnipolSai – Appuntamento: Presentazione analisti