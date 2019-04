Appuntamenti e scadenze: settimana dell’8 aprile 2019

editato in: da

Lunedì 08/04/2019

Appuntamenti:

Economia e finanze – Il ministro Tria a Palazzo Chigi per l’incontro con le associazioni dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Ancona – L’incontro avrà come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”

(Fino al 09/04/2019) OPEC – Energia – Si svolge a Dubai la 27a Annual Middle East Petroleum and Gas Conference

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Italia Independent – Assemblea: Bilancio

Martedì 09/04/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario: risultati per l’Italia; Banche e moneta: serie nazionali

(Fino al 11/04/2019) Attività Istituzionali – Visita Ufficiale nel Regno Hascemita di Giordania del Presidente Mattarella

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Aziende:

Banca Mediolanum – Assemblea: Bilancio

Mercoledì 10/04/2019

Appuntamenti:

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Genova – L’incontro avrà come tema “L’innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e cryptoasset”

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve

Economia e finanze – Il ministro parte per Washington per partecipare agli incontri di primavera del Fondo Monetario Internazionale e alle ministeriali del G7 e G20

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Bed Bath & Beyond Inc Bed Bath And Beyond – Risultati di periodo

Delta Air Lines – Risultati di periodo

Finecobank – Assemblea: Bilancio

IGD – Assemblea: Bilancio

Intek Group – CDA: Bilancio

Mailup – CDA: Esame delle vendite consolidate del periodo trimestrale al 31/03/2019

Maps – CDA: Bilancio

Massimo Zanetti Beverage – Assemblea: Bilancio

Piaggio – Assemblea: Bilancio

Seri Industrial – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Personale domestico – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2019/ 31-03-2019.

Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2019.

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Giovedì 11/04/2019

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Autostrade Merid – Assemblea: Bilancio

Banca Mps – Assemblea: Bilancio

Carraro – Assemblea: Bilancio

Conafi – CDA: Bilancio

Italian Wine Brands – Assemblea: Bilancio

Powersoft – CDA: Bilancio

Recordati – Assemblea: Bilancio

Spactiv – Assemblea: Bilancio

Unicredit – Assemblea: Bilancio

Venerdì 12/04/2019

Appuntamenti:

Istat – Conti economici per settore istituzionale – Anno 2018

(Fino al 14/04/2019) Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting di primavera a Washington D.C.

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Alfio Bardolla – CDA: Bilancio

Ambienthesis – CDA: Bilancio

Banco Sardegna Risp – Assemblea: Bilancio

Bioera – CDA: Bilancio

Cattolica – Assemblea: Bilancio

Cnh Industrial – Assemblea: Bilancio

Ferrari – Assemblea: Bilancio

Fiat Chrysler Automobiles – Assemblea: Bilancio

Gabelli Value For Italy – Assemblea: Bilancio

Illimity Bank – Assemblea: Bilancio

Iren – CDA: Bilancio

Jpmorgan Chase – Risultati di periodo

Ki Group – CDA: Bilancio

UBI – Assemblea: Bilancio

Wells Fargo – Risultati di periodo

Sabato 13/04/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Apertura al pubblico di Palazzo Koch a Roma