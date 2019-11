Appuntamenti e scadenze: settimana dell’11 novembre 2019

editato in: da

Lunedì 04/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi

Venerdì 08/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Lunedì 11/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi; L’economia italiana in breve

Aziende:

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ascopiave – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Biodue – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Illimity Bank – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Molmed – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Valsoia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Zucchi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Scadenze Fiscali:

Modello 730 – Integrativo – Ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e consegna al lavoratore dipendente o pensionato dei modelli 730 e 730/3 e invio al sostituto d’imposta del modello 730 integrativo (730-4) da parte del CAF e del professionista abilitato.

Appuntamenti:

Cyber security: dal caso studio Saipem alla sicurezza internazionale – Si svolge a Milano l’evento, organizzato da Saipem, sulla cyber security

Martedì 12/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia; Banche e moneta: serie nazionali

Oscar di Bilancio 2019 – Si svolge a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, la 55esima edizione dell’evento annuale organizzato da Ferpi con Borsa Italiana e Università Bocconi. La Cerimonia di Premiazione, per le imprese più virtuose nelle attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder, partirà alle ore 18.00

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Acsm-Agam – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Bialetti Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Conafi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enel – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eprice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gabetti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Investire Sgr – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mailup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mutuionline – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Openjobmetis – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Piovan – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prysmian – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Safilo Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Salvatore Ferragamo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tyson Foods – Risultati di periodo

Wiit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mercoledì 13/11/2019

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

A2A – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aeffe – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

B&C Speakers – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cementir Holding| – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Centrale del Latte D’Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cisco Systems – Risultati di periodo

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Datalogic – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Bros – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enav – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Exprivia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fila – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gefran – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gequity – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Guala Closures – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hera – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Immsi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italian Exhibition Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lventure Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici Printing – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Salini Impregilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Seri Industrial – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Snam – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

TAS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giovedì 14/11/2019

Appuntamenti:

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Acotel Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Alerion – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Aquafil – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Astm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Finnat – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cairo Communication – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cembre – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

CIA – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Class Editori – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

El.En – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Emak – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enervit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Equita Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eukedos – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fidia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fiera Milano – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fullsix – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gima Tt – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

I.M.A – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Il Sole 24 Ore – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Irce – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Isagro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

It Way – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ivs Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

La Doria – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondo Tv – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Monrif – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Nissan – Risultati di periodo

Nvidia – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reply – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saes Getters – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Servizi Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Shiseido – Risultati di periodo

Sias – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

SOL – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tinexta – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Walmart – Risultati di periodo

Venerdì 15/11/2019

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d’Italia – Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per l’Italia

Rating sovrano – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito per la Spagna

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Garofalo Health Care – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Icf Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

J.C.Penney – Risultati di periodo

Ki Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Masi Agricola – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Newlat Food – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Panariagroup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tinexta – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Appuntamenti:

XV Forum del Private Banking – Il Forum, organizzato da AIPB, Associazione Italiana Private Banking, si svolge a Milano, presso Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte