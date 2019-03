Appuntamenti e scadenze: settimana dell’11 marzo 2019

editato in: da

Lunedì 11/03/2019

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Ancona – L’incontro avrà come tema “L’innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e cryptoasset”

Aziende:

Tod’s – CDA: Bilancio

Sias – CDA: Bilancio

Enav – CDA: Bilancio

Cofide – CDA: Bilancio

Cir-Comp – CDA: Bilancio

Giglio Group – CDA: Bilancio

Cembre – CDA: Bilancio

Spactiv – CDA: Bilancio

Gabelli Value For Italy – CDA: Bilancio

Saipem – CDA: Bilancio

Astm – CDA: Bilancio

Ascopiave – CDA: Bilancio

Capital For Progress 2 – CDA: Bilancio

Gequity – CDA: Bilancio

FNM – CDA: Bilancio

Caltagirone – CDA: Bilancio

Martedì 12/03/2019

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

UE – Riunione Ecofin

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

Istat – Esportazioni delle regioni italiane nel 2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Salvatore Ferragamo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Dobank – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Credito Valtellinese – CDA: Bilancio

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Banca Profilo – CDA: Bilancio

Tinexta – CDA: Bilancio

Sesa – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Fiera Milano – CDA: Bilancio

BE – CDA: Bilancio

Aeffe – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Pharmanutra – CDA: Bilancio

Lventure Group – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Certificazione Unica – CU 2019 invio correttivo – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2019 correttive a seguito di errato invio delle certificazioni.

Mercoledì 13/03/2019

Appuntamenti:

(Fino al 17/03/2019) Milano Digital Week – Al via la seconda edizione della “Milano Digital Week” – Intelligenza urbana. Più di 500 eventi che disegnano il tessuto connettivo di Milano. Iniziativa promossa dal Comune di Milano, Assessorato a Trasformazione Digitale e Servizi Civici

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Trieste – L’incontro avrà come tema “Le statistiche per l’analisi dell’economia”

Istat – Il mercato del lavoro – IV Trimestre 2018

The European House – Ambrosetti e Banca IFIS – In The European House – Ambrosetti a Milano, si terrà il terzo appuntamento della Fintech Community di The European House – Ambrosetti e Banca IFIS. Si parlerà di “Scenari presenti e futuri per l’evoluzione del settore bancario”. Interverrà l’ad di Banca IFIS Giovanni Bossi

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Safilo Group – CDA: Bilancio

Ratti – CDA: Bilancio

Leonardo – CDA: Bilancio

Zignago Vetro – CDA: Bilancio

Servizi Italia – CDA: Bilancio

Saes Getters – CDA: Bilancio

Nice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Isagro – CDA: Bilancio

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Equita Group – CDA: Bilancio

Acotel Group – CDA: Bilancio

Cellularline – CDA: Bilancio

Softec – CDA: Bilancio

B.F – CDA: Bilancio

Generali – CDA: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Giovedì 14/03/2019

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Unipolsai – CDA: Bilancio

Unipol – CDA: Bilancio

Toscana Aeroporti – CDA: Bilancio

Rai Way – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Maire Tecnimont – CDA: Bilancio

Iren – CDA: Bilancio

Fullsix – CDA: Bilancio

ENI – CDA: Bilancio

Diasorin – CDA: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Credem – CDA: Bilancio

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Autogrill – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tamburi – CDA: Bilancio

Reply – CDA: Bilancio

Piovan – CDA: Bilancio

Openjobmetis – CDA: Bilancio

Landi Renzo – CDA: Bilancio

La Doria – CDA: Bilancio

Mutuionline – CDA: Bilancio

Gima Tt – CDA: Bilancio

Gefran – CDA: Bilancio

Emak – CDA: Bilancio

El.En – CDA: Bilancio

Avio – CDA: Bilancio

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Aquafil – CDA: Bilancio

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Isagro – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Vei 1 – CDA: Bilancio

Frendy Energy – CDA: Bilancio

First Capital – CDA: Bilancio

Mondo Tv Suisse – CDA: Bilancio

Exprivia – CDA: Bilancio

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Adobe Systems Inc Adobe System – Risultati di periodo

Venerdì 15/03/2019

Appuntamenti:

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d’Italia – Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario

Incontri con la Banca d’Italia – Venezia – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”

ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio

Borsa:

Scadenze tecniche – Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Unieuro – CDA: Preconsuntivo bilancio

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Panariagroup – CDA: Bilancio

Irce – CDA: Bilancio

I.M.A – CDA: Bilancio

Fidia – CDA: Bilancio

Eurotech – CDA: Bilancio

Centrale del Latte D’Italia – CDA: Bilancio

Biesse – CDA: Bilancio

Longino&Cardenal – CDA: Bilancio

Fope – CDA: Bilancio

Circle – CDA: Bilancio

Salini Impregilo – CDA: Bilancio

Prismi – CDA: Bilancio

Mondo Tv France – CDA: Bilancio

4Aim Sicaf – CDA: Bilancio

Tiffany – Risultati di periodo