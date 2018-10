Appuntamenti e scadenze: settimana dell’1 ottobre 2018

editato in: da

Lunedì 01/10/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Si svolge a Roma la 3a Conferenza Solvency II – Saluto introduttivo di Salvatore Rossi

Istat – Conti economici trimestrali; Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e Profitti delle società – II trim. 2018

Auto – Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Borsa:

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

A.S. Roma – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

SPESOMETRO 2018 – Scadenza per l’invio telematico delle operazioni effettuate nel primo semestre o II trimestre del 2018.

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Scadenza quarta rata delle eccedenze 2017 – per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2017

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Modello 730 – Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2018.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2018 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2018.

Modello Unico 2018 Persone Fisiche / Società di persone – versamento – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2017 e del primo acconto 2018.

Martedì 02/10/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Aziende:

Pepsico – Risultati di periodo

Expert System – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Mercoledì 03/10/2018

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Aziende:

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Giovedì 04/10/2018

Appuntamenti:

Economia – Si svolge a Roma presso l’ABI, la 50^ Giornata del credito. Il tema: Credito, competitività e competenza: pilastri dello sviluppo

Istat – Prezzi delle abitazioni – II trim. 2018

Venerdì 05/10/2018

Appuntamenti:

Rating sovrano – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito per la Spagna e l’Irlanda

Rating sovrano – S&P pubblica la revisione del merito di credito per la Francia

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

S.S. Lazio – CDA – Risultati di periodo: Cds Bilancio