Appuntamenti e scadenze: settimana dell’1 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) –

Martedì 23/02/2021

Appuntamenti:

Milano Fashion Week 2021 – La settimana della moda di Milano quest’anno è prevalentemente in modalità digitale con le grandi Maison che mostrano le loro collezioni attraverso piattaforme dedicate. Protagoniste dell’evento, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni donna autunno/inverno 2021-2022 (fino a lunedì 01/03/2021)

Venerdì 26/02/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 05/03/2021)

Lunedì 01/03/2021

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti

Istat – Pil e indebitamento AP – anno 2020

15th European nuclear energy forum – Il Forum, organizzato dalla Commissione europea con la Slovacchia come Paese ospitante, è l’occasione per un ampio dibattito tra tutte le parti interessate sulle opportunità e i rischi dell’energia nucleare (fino a martedì 02/03/2021)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Consiglio dell’UE – Evento della presidenza: videoconferenza informale dei ministri della Salute

CNEL – Evento istituzionale – Audizione davanti alle Commissioni VI Camera e 6 Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla Riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. In collegamento telematico

15.00 – Cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato – Si svolge a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

3 D Systems – Risultati di periodo

Anima Holding – CDA: Bilancio

Culti Milano – CDA: Preconsuntivo bilancio

Esprinet – CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Fabrica Immobiliare Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Reti – CDA: Bilancio

Softec – CDA: Bilancio

Zoom Video Communications – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2020.

Inail – I datori di lavoro devono presentare l’invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2020 ai fini INAIL.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2021.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Martedì 02/03/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Riunione Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea

Consiglio dell’UE – Videoconferenza informale dei ministri del Commercio che procederanno a uno scambio di opinioni in merito alla recente comunicazione della Commissione europea sul riesame della politica commerciale

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

9.30 – Audizione ABI al Senato – Audizione ABI sulla proposta “Piano nazionale di ripresa e resilienza” al Senato della Repubblica – Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea. Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

17.30 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Borromeo per i Colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di Revisione del Concordato

Aziende:

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Basicnet – CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Basicnet – Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati

Fullsix – CDA: Bilancio

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Neodecortech – CDA: Bilancio

Piaggio – CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Piaggio – Appuntamento: Presentazione analisti

Saipem – Appuntamento: Presentazione analisti

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Mercoledì 03/03/2021

Appuntamenti:

Fed – Beige Book

Banca d’Italia – €-coin; Ita-coin

Banca d’Italia – Riesame della strategia di politica monetaria dell’Eurosistema. La Banca d’Italia ascolta i rappresentanti del mondo dell’impresa, del lavoro, dell’impegno sociale e dello sviluppo sostenibile

Aziende:

Amplifon – CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché della proposta di destinazione del risultato 2020

Banca Mediolanum – CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020

Stellantis – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tamburi – Appuntamento: Presentazione analisti

Tod’s – CDA: Convocazione dell’Assemblea Annuale degli Azionisti

Giovedì 04/03/2021

Appuntamenti:

OPEC – 14a Riunione OPEC Plus

G20 – Primo Tourism Working Group Meeting, in videoconferenza (fino a venerdì 05/03/2021)

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Aziende:

Brembo – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Brembo – CDA: Progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria 2020

Carel Industries – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

Credito Valtellinese – CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020.

Inwit – CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

Italmobiliare – CDA: Bilancio

Reti – Appuntamento: Presentazione analisti

Venerdì 05/03/2021

Appuntamenti:

CNEL – Evento istituzionale – Riunione della Commissione Politiche Ue e cooperazione internazionale

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banca Generali – CDA: Bilancio

Castello Sgr – Risultati di periodo: Rendiconto annuale

Centrale Del Latte D’Italia – CDA: Bilancio

Poligraf. S. F – CDA: Bilancio