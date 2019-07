Appuntamenti e scadenze: settimana dell’1 luglio 2019

editato in: da

Lunedì 01/07/2019

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d’Italia – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi

Attività Istituzionali – Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica d’Austria

Borsa:

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Axelero – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Modello IRAP 2019 – Versamento IRAP (saldo 2018 e 1° acconto 2019)

Modello Unico 2019 Soggetti IRES – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione per i soggetti IRES che approvano il bilancio nei termini ordinari.

Cedolare Secca – Versamento dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di primo acconto per l’anno 2019.

Modello 730 – Soggetti privi di sostituto – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. 730 per i soggetti privi di sostituto.

Esterometro 2019 – invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza pagamento contributo fisso pre-iscritti Cassa 2019.

IVA (saldo) – Versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale con maggiorazione.

Camera di Commercio – Termine per il versamento del diritto camerale annuale.

Unico PF 2019 – Versamento delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2019 per i soggetti non titolari di partita iva.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Maggio 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Maggio 2019.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-06-2019.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile Uniemens delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Modello Unico 2019 Persone Fisiche / Società di persone – versamento – Ultimo giorno per la presentazione presso un ufficio postale della dichiarazione dei redditi 2019.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza terza rata delle eccedenze 2018 – per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2018.

IMU – TASI Dichiarazione – La dichiarazione IMU 2019 va presentata al Comune da tutti i contribuenti possessori di un immobile – sia esso ad uso privato o commerciale – che nel corso del 2018 ha subito variazioni.

Modelli 730/2019 – Termine per i CAF o professionisti abilitati che prestano l’assistenza fiscale per le dichiarazioni dei redditi (modello 730/2019) presentate dai contribuenti entro il 22 giugno 2019, per consegnare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3 e per trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione, il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) nonché le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1)

Martedì 02/07/2019

Appuntamenti:

Istat – Prezzi delle abitazioni – I Trimestre 2019

Italian Sustainability Day – Borsa Italiana organizza la terza edizione dell’Italian Sustainability Day: una giornata dedicata a supportare il dialogo tra imprese e investitori su tematiche legate a ‘Climate Change and Transition’. Si svolge a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Mercoledì 03/07/2019

Borsa:

Stati Uniti – Chiusura anticipata della Borsa di New York

Giovedì 04/07/2019

Borsa:

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Aziende:

Enertronica – Assemblea

Venerdì 05/07/2019

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Giugno 2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT