Appuntamenti e scadenze: settimana dell’1 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 01/06/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin

Auto – Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei Trasporti

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a martedì 02/06/2020)

Borsa:

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Italia – Chiusura mercato After Hours della Borsa di Milano (fino a martedì 02/06/2020)

Aziende:

Iniziative Bresciane – Assemblea: Bilancio

Martedì 02/06/2020

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Gamestop – Risultati di periodo

Tenaris – Assemblea: Bilancio

Tiffany – Risultati di periodo

Zoom Video Communications – Risultati di periodo

Mercoledì 03/06/2020

Appuntamenti:

CNEL – Commissione Informazione e Lavoro in collegamento telematico: aggiornamento sul Rapporto Mercato del lavoro 2020

Lazio Innova e Wired – “Oltre il virus: comunicare la nuova programmazione europea” – Mini talk su COVID-19, comunicazione digitale e fondi strutturali UE, organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Wired, sarà in diretta Facebook e con la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Banca d’Italia – Indagine sui trasporti internazionali di merci

Aziende:

Agatos – CDA: Bilancio

American Eagle Outfitters – Risultati di periodo

Campbell Soup – Risultati di periodo

Conafi – Assemblea: Bilancio

Enertronica Santerno – CDA: Bilancio

Iniziative Bresciane – Assemblea: Bilancio

Olidata – CDA: Bilancio

Tod’s – Assemblea: Bilancio

Walmart – Risultati di periodo

Giovedì 04/06/2020

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Riunione in Videoconferenza dei ministri della Giustizia

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

13.45 – BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14.30 – BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Aziende:

Datalogic – Assemblea: Bilancio

El.En – Assemblea: Bilancio

GAP – Risultati di periodo

Go Internet – CDA: Bilancio

Guess – Risultati di periodo

Nike – Risultati di periodo

Venerdì 05/06/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Germania – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Consiglio dell’UE – Riunione in Videoconferenza dei ministri degli affari interni

Rating sovrano – Russia – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito

Consiglio dell’UE – Riunione in Videoconferenza dei ministri responsabili delle telecomunicazioni

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Conti finanziari; Indagine sul turismo internazionale

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Powersoft – Assemblea: Bilancio

Sabato 06/06/2020

Aziende:

Powersoft – Assemblea: Bilancio