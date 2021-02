Appuntamenti e scadenze: settimana dell’1 febbraio 2021

editato in: da

Lunedì 01/02/2021

Appuntamenti:

Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L’incontro sarà online

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Auto – Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Martedì 02/02/2021

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

11.00 – Attività istituzionali – Il Presidente Mattarella presenzierà, a Palazzo Spada, la Cerimonia di presentazione della Relazione sull’attività svolta dal Consiglio di Stato e dai Tribunali amministrativi regionali nell’anno 2020

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Aziende:

Alibaba Group – Risultati di periodo

Amazon – Risultati di periodo

Ebay – Risultati di periodo

Exxon Mobil – Risultati di periodo

Ferrari – Appuntamento: Presentazione analisti

Ferrari – CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2020

Manpowergroup – Risultati di periodo

Mitsubishi – Risultati di periodo

Pfizer – Risultati di periodo

Sony Corporation – Risultati di periodo

Sysco – Risultati di periodo

Mercoledì 03/02/2021

Appuntamenti:

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri della ricerca in videoconferenza

CNEL – Evento istituzionale – Comitato Unico di Garanzia – CUG – In collegamento telematico

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Aziende:

Alerion Clean Power – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

BPER – CDA: Approvazione dei risultati preliminari relativi all’esercizio 2020

BPER – Appuntamento: Presentazione analisti

CNH Industrial – CDA: Risultati del IV trimestre e dell’intero anno 2020

CNH Industrial – Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari trimestrali

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Netgear – Risultati di periodo

Paypal Holdings – Risultati di periodo

Relatech – CDA: Preconsuntivo bilancio

Risanamento – CDA: Bilancio

Giovedì 04/02/2021

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

G20 – Infrastructure Working Group Workshop in videoconferenza

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento

G20 – Secondo “Framework Working Group Meeting” sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza (fino a venerdì 05/02/2021)

13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Banca Profilo – CDA: Preconsuntivo bilancio

Baxter International – Risultati di periodo

Bristol Myers Squib – Risultati di periodo

Cementir Holding – CDA: Preconsuntivo bilancio

Enel – CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2020

Ford Motor – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Nintendo Co – Risultati di periodo

Nokia Corporation – Risultati di periodo

Philip Morris International – Risultati di periodo

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Stellantis N.V – Risultati di periodo

Toyota Motor – Risultati di periodo

Viasat – Risultati di periodo

Yum Brands – Risultati di periodo

Venerdì 05/02/2021

Appuntamenti:

27° Congresso Assiom Forex – Il 27° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari si terrà in una nuova veste digitale. Evento per confronto e scambio di idee e di opinioni, tra gli operatori della finanza e le Istituzioni (fino a sabato 06/02/2021)

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; €-coin; Ita-coin

G20 – Primo “Digital Economy Task Force Meeting” sotto la presidenza italiana in videoconferenza

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Estee Lauder – Risultati di periodo

Honda Motor – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Presentazione analisti

Intesa Sanpaolo – CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2020 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio

Sanofi – Risultati di periodo

Suzuki Motor – Risultati di periodo