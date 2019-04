Appuntamenti e scadenze: settimana dell’1 aprile 2019

editato in: da

Lunedì 01/04/2019

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di marzo cura del Ministero dei Trasporti

Banca d’Italia – Ita-coin

BCE – Rapporto annuale BCE

Rapporto OCSE sull’Italia – Si tiene a Roma presso il MEF la Presentazione del rapporto OCSE sull’Italia con il Segretario Generale dell’OCSE Angel Gurria e il ministro Tria

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Esprinet – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2019.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

FIRR – Agenti – Scadenza per il versamento del contributo al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenzia da parte della Ditta preponente.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Febbraio 2019.

Martedì 02/04/2019

Appuntamenti:

(Fino al 04/04/2019) Salone del Risparmio 2019 – Si svolge a Milano, presso MiCo – Milano Congressi, la decima edizione del Salone del Risparmio organizzata da Assogestioni. Apre l’evento il Ministro Tria

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Trieste – L’incontro avrà come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”.

Aziende:

Restart – CDA: Bilancio

Life Care Capital – Assemblea: Bilancio

Snam – Assemblea: Bilancio

Edison R – Assemblea: Bilancio

Zucchi – CDA: Bilancio

Agatos – CDA: Bilancio

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Gamestop – Risultati di periodo

Mercoledì 03/04/2019

Appuntamenti:

Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – IV Trimestre 2018

Aziende:

Aedes – CDA: Bilancio

Banca Intermobiliare – CDA: Bilancio

A2A – CDA: Bilancio

Giovedì 04/04/2019

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 7 marzo

Incontri con la Banca d’Italia – sede di Palermo – L’incontro avrà come tema “La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta”.

Aziende:

Casta Diva Group – CDA: Bilancio

Italgas – Assemblea: Bilancio

Neurosoft – CDA: Bilancio

Venerdì 05/04/2019

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Marzo 2019

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura per l’anno 2019 a Scandicci

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Bialetti Industrie – CDA: approvazione bilancio consolidato e progetto di bilancio al 31 dicembre 2018

Fincantieri – Assemblea: Bilancio

Gequity – CDA: Bilancio

Culti Milano – Assemblea: Bilancio

Sabato 06/04/2019

Aziende:

Banco Bpm – Assemblea: Bilancio