Appuntamenti e scadenze: settimana del 9 marzo 2020

Lunedì 09/03/2020

Appuntamenti:

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Acea – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Banca Generali – CDA: Bilancio

Brembo – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

CIR – CDA: Bilancio

Inwit – Appuntamento: Presentazione analisti

Molmed – CDA: Bilancio

Prima Industrie – CDA: Bilancio

Thespac – Assemblea: Bilancio

Vianini – CDA: Bilancio

Zucchi – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Certificazione Unica – CU 2020 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019.

Martedì 10/03/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Aziende:

Bper – CDA: Bilancio

Caltagirone – CDA: Bilancio

Credito Valtellinese – CDA: Bilancio

Dea Capital – CDA: Bilancio

ERG – CDA: Bilancio

Fiera Milano – CDA: Bilancio

Mediaset – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Bilancio

Poligrafici – CDA: Bilancio

Poligrafici Printing – CDA: Bilancio

Prismi – CDA: Bilancio

Salvatore Ferragamo| – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Telecom Italia| – CDA: Bilancio

Terna – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Mercoledì 11/03/2020

Appuntamenti:

Istat – Il mercato del lavoro IV trim 2019; Esportazioni delle regioni italiane – Gen.- Dic. 2019

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Banca Sistema – CDA: Bilancio

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Caltagirone – CDA: Bilancio

Cellularline – CDA: Bilancio

Cembre – CDA: Bilancio

Danieli & C – CDA: Relazione semestrale

Diasorin – CDA: Bilancio

ERG – Appuntamento: Presentazione analisti

Falck Renewables – CDA: Bilancio

Gibus – CDA: Bilancio

Italgas – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Maire Tecnimont – CDA: Bilancio

Orsero – CDA: Bilancio

Safilo Group – CDA: Bilancio

Salini Impregilo – CDA: Bilancio

Tamburi – CDA: Bilancio

Telecom Italia – Appuntamento: Presentazione analisti

Giovedì 12/03/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Aeffe – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Autogrill – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Banca Ifis – CDA: Bilancio

Banca Profilo – CDA: Bilancio

BE – CDA: Bilancio

Biancamano – CDA: Bilancio

Credem – CDA: Bilancio

D’Amico – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Elica – CDA: Bilancio

Enav – CDA: Bilancio

Eurotech – CDA: Bilancio

Gefran – CDA: Bilancio

Generali – CDA: Bilancio

Guala Closures – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

I Grandi Viaggi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

I.M.A – CDA: Bilancio

Leonardo – CDA: Bilancio

Mondo Tv France – CDA: Bilancio

Rai Way – CDA: Bilancio

Retelit – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Saes Getters – CDA: Bilancio

Saipem – CDA: Bilancio

Sesa – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tod’s – CDA: Bilancio

Toscana Aeroporti – CDA: Bilancio

Txt E-Solutions – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Certificazione Unica – CU 2020 invio correttivo – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2020 correttive a seguito di errato invio delle certificazioni.

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Venerdì 13/03/2020

Appuntamenti:

Milano Digital Week – Terza edizione della Milano Digital Week. Numerosi gli eventi dedicati all’innovazione attraverso il digitale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Milano, Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici (fino a martedì 17/03/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Aquafil – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Ascopiave – CDA: Bilancio

Biesse – CDA: Bilancio

Cerved Group – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Dovalue – CDA: Bilancio

El.En – CDA: Bilancio

Emak – CDA: Bilancio

Exprivia – CDA: Bilancio

Fidia – CDA: Bilancio

Giglio Group – CDA: Bilancio

Irce – CDA: Bilancio

Isagro – Appuntamento: Presentazione analisti

La Doria – CDA: Bilancio

Landi Renzo – CDA: Bilancio

Marr – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Mondo Tv Suisse – CDA: Bilancio

Mutuionline – CDA: Bilancio

Panariagroup – CDA: Bilancio

Rai Way – Appuntamento: Presentazione analisti

Reply – CDA: Bilancio

Sanlorenzo – CDA: Bilancio

Servizi Italia – CDA: Bilancio

Tesmec – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Valsoia – CDA: Bilancio

Zignago Vetro – CDA: Bilancio