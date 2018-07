Appuntamenti e scadenze: settimana del 9 luglio 2018

editato in: da

Lunedì 09/07/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita

Istat – Prezzi delle abitazioni – I trim. 2018

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Axelero – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

MODELLO 730 – Assistenza Fiscale prestata dal Sostituto – Termine per il datore di lavoro e per l’ente pensionistico che presta assistenza per la consegna al contribuente della copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3.

730 precompilato tramite CAF o professionisti: – E’ l’ultimo giorno per i CAF o professionisti abilitati per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto, ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate i Modelli 730,730-1, 730-3 e 730-4, per le dichiarazioni presentate da parte del contribuente dal 23 giugno al 30 giugno.

MODELLO 730 – Assistenza Fiscale – Ultimo giorno utile per il lavoratore dipendente o per il pensionato per consegnare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque e due per mille dell’Irpef.

Martedì 10/07/2018

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

Assemblea annuale ABI – Si svolge a Roma l’Assemblea dell’ABI. Interviene il ministro Tria

Scadenze Fiscali:

PERSONALE DOMESTICO – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-04-2018 / 30-06-2018.

FONDO NEGRI E BESUSSO – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Aprile-Giugno 2018.

Mercoledì 11/07/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europe

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Giovedì 12/07/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione dell’Eurogruppo

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 14 giugno

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Economia e Finanaza – L’on.le Castelli interviene al Convegno Nazionale “Azionariato Attivo: la shareholder rights i diritti degli azionisti gli investitori istituzionali – Il voto elettronico” che si svolge a Roma

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Unieuro – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sesa – CDA – Risultati di periodo

Venerdì 13/07/2018

Appuntamenti:

UE – Riunione Ecofin

Banca d’Italia – Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito

Banca d’Italia – Bollettino Economico

Conferenza nazionale ANCI – L’on.le Castelli interviene alla “XVIII Conferenza nazionale ANCI Piccoli Comuni, SMALL CITY & SMART LAND” al Lago di Viverone (BI)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT