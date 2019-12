Appuntamenti e scadenze: settimana del 9 dicembre 2019

editato in: da

Lunedì 09/12/2019

Appuntamenti:

Conferenza internazionale di ricerca su: “Recent trends in firm organization and firm dynamics: dete – La Banca d’Italia e la Banque de France organizzano, a Roma, il Convegno per creare un forum di discussione sulla recente evoluzione della dinamica d’impresa, l’organizzazione della produzione e le decisioni di finanziamento, nonchè i loro fattori determinanti, le conseguenze e le implicazioni per la politica economica (fino a martedì 10/12/2019)

Istat – Imprese e ICT – Anno 2019

Italy Corporate Governance Conference 2019 – Si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano, la 5° edizione della ICGC, che rappresenta ogni anno la principale occasione di confronto sullo “stato dell’arte” della corporate governance in Italia, coinvolgendo esponenti di primo piano delle istituzioni, delle imprese e della comunità finanziaria italiana e internazionale. L’evento, promosso dal Comitato per la Corporate Governance è organizzato da Assonime e Assogestioni, in collaborazione con l’OCSE e il supporto di Borsa Italiana (fino a martedì 10/12/2019)

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Martedì 10/12/2019

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Aziende:

Maps – Appuntamento: Presentazione analisti

Appuntamenti:

Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Alla Stazione di Milano Centrale, preso la Sala Reale, si svolge la Presentazione dell’orario invernale 2019-20 di Trenitalia

Mercoledì 11/12/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Turismo internazionale dell’Italia; L’economia italiana in breve

Istat – Esportazioni delle regioni italiane – Gen./ Set. 2019

FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Biancamano – CDA: Bilancio – Relazione semestrale

OVS – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pirelli & C – Appuntamento: Presentazione analisti

Giovedì 12/12/2019

Appuntamenti:

Istat – Il mercato del lavoro – III° Trimestre 2019

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Milano per il 50° Anniversario della Strage di Piazza Fontana

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Aziende:

Adobe Systems – Risultati di periodo

Caleffi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Appuntamenti:

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Venerdì 13/12/2019

Appuntamenti:

Rating sovrano – Fitch pubblica la revisione del merito di credito per la Francia e per la Spagna

Rating sovrano – DBRS pubblica la revisione del merito di credito per il Regno Unito

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Ki Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive