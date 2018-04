Appuntamenti e scadenze: settimana del 9 aprile 2018

editato in: da

Lunedì 09/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia

Borsa:

TIM – Si riunisce il Consiglio di Amministrazione

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Conafi Prestito’ – CDA – Risultati di periodo

Biancamano – CDA – Risultati di periodo

Cerved Information Solutions – Assemblea – Risultati di periodo

Spactiv – Assemblea – Risultati di periodo

Martedì 10/04/2018

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Aziende:

Borgosesia – CDA – Risultati di periodo

Ambienthesis – CDA – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Assemblea – Risultati di periodo

Massimo Zanetti Beverage – Assemblea – Risultati di periodo

4Aim Sicaf – Assemblea – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

PERSONALE DOMESTICO – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2018/ 31-03-2018.

FONDO NEGRI E BESUSSO – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2018.

Mercoledì 11/04/2018

Appuntamenti:

FOMC – Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 20 e 21 marzo

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionali; L’economia italiana in breve

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Delta Air Lines – Risultati di periodo

Bed Bath & Beyond – Risultati di periodo

Pier 1 Imports – Risultati di periodo

Finecobank – Assemblea – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – Assemblea – Risultati di periodo

Giovedì 12/04/2018

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria dell’8 marzo

OPEC – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Blackrock – Risultati di periodo

Unicredit – Assemblea – Risultati di periodo

Prysmian – Assemblea – Risultati di periodo

Olidata – Assemblea – Risultati di periodo

Molmed – Assemblea – Risultati di periodo

Coima Res – Assemblea – Risultati di periodo

Beni Stabili – Assemblea – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mps – Assemblea – Risultati di periodo

Banca Generali – Assemblea – Risultati di periodo

Class Editori – CDA – Risultati di periodo

Aeffe – Assemblea – Risultati di periodo

Italian Wine Brands – Assemblea – Risultati di periodo

Gruppo Green Power – Assemblea – Risultati di periodo

Venerdì 13/04/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Bollettino Economico

Banca d’Italia – Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali

Istat – Conti economici per settore istituzionale – Anno 2017

IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Jpmorgan Chase – Risultati di periodo

Wells Fargo – Risultati di periodo

Citigroup – Risultati di periodo

Risanamento – Assemblea – Risultati di periodo

Inwit – Assemblea – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Assemblea – Risultati di periodo

Ferrari – Assemblea – Risultati di periodo

Cnh Industrial – Assemblea – Risultati di periodo

Autostrade Merid – Assemblea – Risultati di periodo

Boero Bartolomeo – CDA – Risultati di periodo

Bioera – CDA – Risultati di periodo

Bastogi – CDA – Risultati di periodo

Poligraf. S. F – Assemblea – Risultati di periodo

Ki Group – CDA – Risultati di periodo

Sabato 14/04/2018

Aziende:

Bper – Assemblea – Risultati di periodo