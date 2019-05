Appuntamenti e scadenze: settimana del 6 maggio 2019

editato in: da

Lunedì 06/05/2019

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Aziende:

Dht Holdings – Risultati di periodo

Hertz Global Holdings – Risultati di periodo

Intred – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lucisano Media Group – Assemblea: Bilancio

M&C – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondo Tv Suisse – Assemblea: Bilancio

Nova Re – Assemblea: Bilancio

Pioneer Natural Resources – Risultati di periodo

Poligrafici Printing – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Risanamento – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Solar Capital – Risultati di periodo

Sysco – Risultati di periodo

Tenaris – Assemblea: Bilancio

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Thespac – Assemblea: Bilancio

Tidewater Inc New – Risultati di periodo

Tyson Foods – Risultati di periodo

Martedì 07/05/2019

Appuntamenti:

XIII Simposio COTEC Europa – Si terrà al Teatro San Carlo di Napoli, il Simposio organizzato dalle COTEC di Italia, Portogallo, e Spagna. Parteciperanno il Re di Spagna, il Presidente del Portogallo e il Presidente Mattarella, nella loro qualità di Presidenti Onorari delle COTEC dei rispettivi Paesi. Il tema centrale di questa edizione è “PA 4.0: Rethinking the Public Administration for a Digital World”

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

3D Systems Corp 3D Systems – Risultati di periodo

Alkemy – Assemblea: Bilancio

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Campari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cerved Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cnh Ind. Nv – Risultati di periodo

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dean Foods – Risultati di periodo

Elica – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enertronica – CDA: Bilancio

Ferrari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Finecobank – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – Assemblea: Bilancio

IGD – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Investire SGR – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kolinpharma – Assemblea: Bilancio

Nova Re – Assemblea: Bilancio

Piaggio – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poste Italiane – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Assemblea: Bilancio

Tripadvisor – Risultati di periodo

Mercoledì 08/05/2019

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 14 e 15 marzo

Aziende:

Aedes – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ambromobiliare – Assemblea: Bilancio

Banca Generali – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Bpm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Sardegna Risp – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Blackrock Tcp Capital – Risultati di periodo

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credito Valtellinese – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet – Assemblea: Bilancio

Fiera Milano – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

FOX – Risultati di periodo

Italiaonline – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Office Depot – Risultati di periodo

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Recordati – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Technogym – Assemblea: Bilancio

Terna – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Assemblea: Bilancio – CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019

Thomson Reuters Corp Thomson Reuters – Risultati di periodo

UBI – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unicredit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unieuro – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Walt Disney – Risultati di periodo

Giovedì 09/05/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Aeffe – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Alerion – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Anima Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Azimut – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Ifis – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mps – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Popolare Sondrio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Profilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BE – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bper – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brembo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Buzzi Unicem – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dea Capital – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Diasorin – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital360 – Assemblea: Bilancio

Dobank – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox – Risultati di periodo

Equita Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Falck Renewables – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fincantieri – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gequity – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Indel B – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italiaonline – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Italmobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – Assemblea: Bilancio

Maire Tecnimont – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediobanca – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Moncler – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Panasonic Corp Panasonic – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Recordati – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Safilo Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sciuker Frames – Assemblea: Bilancio

Sg Company – Assemblea: Bilancio

Tod’s – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

UBI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unicredit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unipol – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipolsai – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Via Caetani per la deposizione di una corona d’alloro sotto la lapide dell’on. Aldo Moro in occasione del quarantunesimo anniversario dell’uccisione dello Statista

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Montecitorio per la Cerimonia del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Venerdì 10/05/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Acsm-Agam – Assemblea: Bilancio

Atlantia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BNP Paribas Reim Sgr – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Buzzi Unicem – Assemblea: Bilancio

Caleffi – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

CFT – Assemblea: Bilancio

Dobank – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Illimity Bank – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Interpump Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Nexi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligraf. S. F – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SIT – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SOL – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Stmicroelectronics – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Toscana Aeroporti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipol – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unipolsai – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Visibilia Editore – Assemblea: Bilancio

Sabato 11/05/2019

Aziende:

Acsm-Agam – Assemblea: Bilancio