Appuntamenti e scadenze: settimana del 6 aprile 2020

Lunedì 06/04/2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Caleffi – CDA: Bilancio

Gabetti – CDA: Bilancio

Inwit – Assemblea: Bilancio

Martedì 07/04/2020

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – Marzo 2020

Banca d’Italia – imesse verso l’estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

UE – Riunione in videoconferenza dell’Eurogruppo

Aziende:

Ambienthesis – CDA: Bilancio

Italian Exhibition Group – CDA: Bilancio

Relatech – CDA: Bilancio

Somec – CDA: Bilancio

Mercoledì 08/04/2020

Appuntamenti:

Istat – Permessi di costruire – III trimestre 201; Conti economici per settore istituzionale – Anno 20199

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta BOT

Aziende:

Beghelli – CDA: Bilancio

Delta Air Lines – Risultati di periodo

Gequity – CDA: Bilancio

Prismi – Assemblea: Bilancio

Seri Industrial – CDA: Bilancio

UBI – Assemblea: Bilancio

Giovedì 09/04/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazional; L’economia italiana in breve

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 12 marzo

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo

Aziende:

Banca Popolare Sondrio – CDA: Bilancio

Basicnet – Assemblea: Bilancio

Pattern – CDA: Bilancio

Unicredit – Assemblea: Bilancio

Venerdì 10/04/2020

Borsa:

Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Aziende:

Cleanbnb – CDA: Bilancio

Iervolino Entertainment – Assemblea: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Fondo Mario Negri e Besusso – Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2020.

Personale domestico (scadenza rinviata al 10 giugno 2020) – Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2020/ 31-03-2020(per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 10 giugno 2020)