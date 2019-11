Appuntamenti e scadenze: settimana del 4 novembre 2019

editato in: da

Lunedì 04/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi

Banca d’Italia – Ita-coin

Auto – Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei Trasporti

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Russia – Borsa di Mosca chiusa per festività

Aziende:

Ferrari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Groupon – Risultati di periodo

Hertz Global Holdings – Risultati di periodo

Italiaonline – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Monrif – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici Printing – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Reno De Medici – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Risanamento – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sysco – Risultati di periodo

Appuntamenti:

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella depone, all’Altare della Patria, una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Martedì 05/11/2019

Appuntamenti:

Ecomondo e Key Energy 2019 – Si svolge a Rimini l’evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Stati Generali della Green Economy “Percorso e obiettivi per un Green New Deal” – Evento promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. L’ottava edizione si svolge a Ecomondo, Rimini. Approfondimento su energia e clima, green city, capitale naturale, circular economy e mobilità sostenibile

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Aziende:

Assiteca – Assemblea: Bilancio

Azimut – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Finecobank – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intesa Sanpaolo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intred – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Inwit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poste Italiane – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mercoledì 06/11/2019

Appuntamenti:

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 18 e 19 settembre

Il Salone dei Pagamenti 2019 – Si svolge a Milano, presso MiCo Milano Congressi, l’importante appuntamento italiano sull’innovazione e i pagamenti, organizzato da ABIServizi

Aziende:

Banca Mps – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Bpm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Sardegna Risp – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BNP Paribas Reim Sgr – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credito Valtellinese – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Diasorin – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali – Appuntamento: Conference call con gli analisti

M&C – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Office Depot – Risultati di periodo

Paramount – Risultati di periodo

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti

SIT – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ternienergia – Assemblea: Bilancio

Tod’s – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tripadvisor – Risultati di periodo

Unicredit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Giovedì 07/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

BCE – Bollettino economico

UE – Riunione dell’Eurogruppo

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Avio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Ifis – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mediolanum – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Profilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BE – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bper – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brembo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Buzzi Unicem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cattolica – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Coima Res – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dea Capital – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dovalue – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox – Risultati di periodo

Falck Renewables – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fincantieri – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Goldman Sachs – Risultati di periodo

IGD – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Iren – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italmobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Massimo Zanetti Beverage – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Ratti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Telecom Italia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Ternienergia – Assemblea: Bilancio

Toscana Aeroporti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Txt E-Solutions – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unicredit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unipol – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipolsai – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Walt Disney – Risultati di periodo

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Venerdì 08/11/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

Banca d’Italia – Workshop “The economics of occupational licensing”

UE – Riunione Ecofin

Rating sovrano – Moody’s pubblica la revisione del merito di credito per il Regno Unito

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Anima Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Atlantia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Intermobiliare – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Popolare Sondrio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Basicnet – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Bper – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Honda Motor – Risultati di periodo

Illimity Bank – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Interpump Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Landi Renzo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Nexi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligraf. S. F – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prima Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Rcs Mediagroup – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Revlon – Risultati di periodo

Tamburi – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia – Appuntamento: Conference call con gli analisti

UBI – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipol – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Unipolsai – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Zignago Vetro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive