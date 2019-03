Appuntamenti e scadenze: settimana del 4 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 04/03/2019

Appuntamenti:

Economia e finanze – Il ministro Tria interverrà al Board Forum Spencer Stuart a Milano alle ore 12.00 e alle ore 16.00 sarà alla Camera di Commercio americana

Consiglio dell’UE – Formazioni del Consiglio – Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia” (Energia)

Economia e finanze – Il ministro Tria sarà alla Borsa di Milano per incontri istituzionali

Aziende:

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Brembo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Banco Sardegna Risp – CDA: Bilancio

Gruppo Green Power – CDA: Bilancio

Salesforce.Com – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-02-2019.

Martedì 05/03/2019

Appuntamenti:

Consiglio dell’UE – Riunioni ministeriali internazionali – Consiglio di associazione UE-Georgia

Consiglio dell’UE – Formazioni del Consiglio – Consiglio “Ambiente”

XIX Workshop Utilities AGICI-Accenture – Si svolge a Milano, a Palazzo Clerici, il XIX Workshop annuale: “Utilities, un patrimonio per la crescita del Paese. Quali politiche per accelerare gli investimenti?”

Attività Istituzionali – Il Presidente Mattarella presenzierà la Cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite “motu proprio” a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile, al Quirinale

Economia e finanze – Il ministro Tria riceve la Commissaria UE per la concorrenza Margrethe Vestager al MEF

Aziende:

Campari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Amplifon – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Prysmian – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Cerved Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Bper – CDA: Bilancio

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Urban Outfitters – Risultati di periodo

Mercoledì 06/03/2019

Appuntamenti:

Fed – Beige Book

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Economia e finanze – Question time al ministro Tria presso la Camera dei Deputati

Aziende:

Italmobiliare – CDA: Bilancio

Eprice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Danieli & C – CDA: Relazione semestrale

ERG – CDA: Bilancio

Carraro – CDA: Bilancio

Acea – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Dollar Tree – Risultati di periodo

Abercrombie & Fitch – Risultati di periodo

Giovedì 07/03/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

(Fino al 08/03/2019) Consiglio dell’UE – Formazioni del Consiglio – Consiglio “Giustizia e affari interni”

BCE – Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

BCE – Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi

Attività Istituzionali – Riunione del Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Sprintitaly – CDA: Relazione semestrale

Vianini – CDA: Bilancio

UBI – CDA: CdS Bilancio

Parmalat – CDA: Bilancio

Cattolica – CDA: Bilancio

Azimut – CDA: Bilancio

Atlantia – CDA: Bilancio

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Txt E-Solutions – CDA: Bilancio

Falck Renewables – CDA: Bilancio

Dea Capital – CDA: Bilancio

Cementir Holding – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Carel Industries – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio

Banca Ifis – CDA: Bilancio

Cellularline – CDA: Bilancio

Elica – CDA: Bilancio

Alerion – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Certificazione Unica – CU 2019 – Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2019 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018.

Venerdì 08/03/2019

Appuntamenti:

(Fino al 09/03/2019) Economia e finanze – Il ministro Tria partecipa ai lavori dell’Aspen a Venezia

Attività Istituzionali – Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna al Quirinale

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Caltagirone – CDA: Bilancio

Basicnet – CDA: Bilancio

Banca Generali – CDA: Bilancio

Poligraf. S. F – CDA: Bilancio

Ideami – CDA: Bilancio

Falck Renewables – Appuntamento: Conference call con gli analisti