Appuntamenti e scadenze: settimana del 4 maggio 2020

Lunedì 04/05/2020

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti

Borsa:

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività (fino a mercoledì 06/05/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Digitouch – Assemblea: Bilancio

Ferrari – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

FOS – Assemblea: Bilancio

Maire Tecnimont – Assemblea: Bilancio

NVP – Assemblea: Bilancio

Risanamento – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Sabaf – Assemblea: Bilancio

Salini Impregilo – Assemblea: Bilancio

Tyson Foods – Risultati di periodo

Martedì 05/05/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – €-coin

Aziende:

Autostrade Merid – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Sardegna Risp – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Biancamano – Assemblea: Bilancio

Campari – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Denny’s – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

First Capital – Assemblea: Bilancio

Gedi Gruppo Editoriale – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Grifal – Assemblea: Bilancio

Groupon – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31/3/2020

Intred – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Lucisano Media Group – Assemblea: Bilancio

Mattel – Risultati di periodo

Nexi – Assemblea: Bilancio

Officina Stellare – Assemblea: Bilancio

Sysco – Risultati di periodo

Tesmec – Appuntamento: Presentazione analisti

Toscana Aeroporti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tripadvisor – Risultati di periodo

Unicredit – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Walt Disney – Risultati di periodo

Mercoledì 06/05/2020

Aziende:

3 D Systems – Risultati di periodo

Avio – Assemblea: Bilancio

Blackrock Capital Investment – Risultati di periodo

Bper – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cairo Communication – Assemblea: Bilancio

Cnh Industrial – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Confinvest – Assemblea: Bilancio

Credito Valtellinese – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Enel – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Equita Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

FOX – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Hyatt Hotels – Risultati di periodo

Isagro – CDA: Bilancio

Monrif – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Office Depot – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici Printing – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Safilo Group – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SIT – Assemblea: Bilancio

Snam – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unicredit – Appuntamento: Presentazione analisti

Unieuro – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Bilancio

Wendys – Risultati di periodo

Zynga – Risultati di periodo

Giovedì 07/05/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana – aprile 2020

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Anima Holding – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Azimut – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Intermobiliare – Assemblea: Bilancio

Banca Mediolanum – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mps – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Profilo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco Bpm – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Basicnet – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BE – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Biancamano – Assemblea: Bilancio

Bristol-Myers Squibb – Risultati di periodo

Brunello Cucinelli – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credem – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

D’Amico – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dropbox – Risultati di periodo

Eles – CDA: Bilancio

Elica – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Equita Group – Assemblea: Bilancio

Expedia – Risultati di periodo

Falck Renewables – Assemblea: Bilancio

First Solar – Risultati di periodo

Geox – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Herbalife Nutrition – Risultati di periodo

IGD – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kolinpharma – Assemblea: Bilancio

Leonardo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Maire Tecnimont – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mediobanca – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Nintendo Co Nintendo – Risultati di periodo

Pdf Solutions – Risultati di periodo

Recordati – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Relatech – Assemblea: Bilancio

Spactiv – Assemblea: Bilancio

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Venerdì 08/05/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Borsa:

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Ambromobiliare – Assemblea: Bilancio

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Sistema – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Buzzi Unicem – Assemblea: Bilancio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Caltagirone – Assemblea: Bilancio

Carel Industries – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Copernico – Assemblea: Bilancio

Dba Group – CDA: Bilancio

Falck Renewables – Assemblea: Bilancio

I Grandi Viaggi – Assemblea: Bilancio

Indel B – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Landi Renzo – Assemblea: Bilancio

Piaggio – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligraf. S. F – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Prima Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Salvatore Ferragamo – Assemblea: Bilancio

Total – Risultati di periodo

UBI – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Valsoia – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive