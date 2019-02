Appuntamenti e scadenze: settimana del 4 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 04/02/2019

Appuntamenti:

Istat – Paniere dei prezzi al consumo – Anno 2019

Lunedì 04/02/2019

Appuntamenti:

Politiche pubbliche – Attività governative – Presentazione del sito ufficiale e della card del Reddito di cittadinanza presso l’Auditorium Enel a viale Regina Margherita a Roma

Lunedì 04/02/2019

Borsa:

(Fino al 07/02/2019) Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Aziende:

Tata Motors Tata Motors – Risultati di periodo

Ryanair Holdings – Risultati di periodo

Panasonic Corp Panasonic – Risultati di periodo

Risanamento – CDA: Bilancio

Martedì 05/02/2019

Appuntamenti:

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

State of the Union – Il Presidente degli Stati Uniti, Donal Trump, terrà il discorso sullo stato dell’Unione di fronte al congresso convocato a sezioni unite

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge a Genova e ha come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

Aziende:

Finecobank – CDA: Bilancio

Ansaldo Sts – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Alp.I – CDA: Bilancio

Toyota Motor – Risultati di periodo

Estee Lauder Companies – Risultati di periodo

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Walt Disney – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Mercoledì 06/02/2019

Aziende:

Unicredit – CDA: Bilancio

Enel – CDA: Preconsuntivo bilancio

Credito Valtellinese – CDA: Preconsuntivo bilancio

{04.NTGRV} – Risultati di periodo

Glaxosmithkline – Risultati di periodo

Twenty-First Century Fox – Risultati di periodo

Michael Kors Holdings – Risultati di periodo

General Motors – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banco Bpm – CDA: Bilancio

Giovedì 07/02/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

Incontri con la Banca d’Italia – L’incontro si svolge a Milano e ha come tema “La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari”. E’ un’iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.

BCE – Bollettino economico

Istat – Indicatori demografici – Anno 2018

Giovedì 07/02/2019

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Giovedì 07/02/2019

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Mediobanca – CDA: Relazione semestrale

Buzzi Unicem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Generali – CDA: Preconsuntivo bilancio

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Risultati consolidati del IV trimestre ed intero esercizio 2018

Banca Profilo – CDA: Preconsuntivo bilancio

Credem – CDA: Preconsuntivo bilancio

Unipolsai – CDA: Preconsuntivo bilancio

Unipol – CDA: Preconsuntivo bilancio

Bper – CDA: Preconsuntivo bilancio

Piquadro – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unicredit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Yum! Brands – Risultati di periodo

Twitter – Risultati di periodo

Tyson Foods – Risultati di periodo

Mattel – Risultati di periodo

DHI – Risultati di periodo

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Kellogg – Risultati di periodo

Expedia – Risultati di periodo

Philip Morris International – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo

UBI – CDA: CdG Bilancio

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Bilancio, Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Mps – CDA: Preconsuntivo bilancio

Autogrill – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banco di Desio e della Brianza – CDA: Bilancio

Venerdì 08/02/2019

Appuntamenti:

Istat – Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Banca Farmafactoring – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Banca Sistema – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Preconsuntivo bilancio

Bper – Appuntamento: Conference call con gli analisti

UBI – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Finnat – CDA: Preconsuntivo bilancio