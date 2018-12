Appuntamenti e scadenze: settimana del 31 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) –

Lunedì 31/12/2018

Borsa:

Inghilterra – Chiusura anticipata della Borsa di Londra

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Francia – Chiusura anticipata della Borsa di Parigi

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività

Hong Kong – Chiusura anticipata della Borsa di Hong Kong

Scadenze Fiscali:

IMPOSTA DI REGISTRO – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-12-2018.

TASSE AUTOMOBILISTICHE – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Novembre 2018

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Martedì 01/01/2019

Borsa:

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Stati Uniti – Borsa di New york chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Canada – Borsa di Toronto chiusa per festività

Mercoledì 02/01/2019

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di dicembre a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d’Italia – Ita-coin

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT – CTZ medio-lungo