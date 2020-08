Appuntamenti e scadenze: settimana del 31 agosto 2020

editato in: da

Lunedì 31/08/2020

Appuntamenti:

Malesia – Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 03/09/2020)

Consiglio dell’Unione europea – Riunione informale dei ministri dell’agricoltura (fino a martedì 01/09/2020)

Istat – Bilancio demografico mensile – Gennaio-febbraio 2020

Borsa:

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Sanlorenzo – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

Sospensione feriale dei termini processuali (termine) – Termina oggi la sospensione dei termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Martedì 01/09/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin

2020 Meeting annuale Central Bank Research Association – Il meeting annuale della Central Bank Research Association (CEBRA) è organizzato dal Centre For Macroeconomics (CFM), la Bank of England (BoE), in associazione con Leibniz Institute for Financial Research SAFE (fino a giovedì 03/09/2020)

G20- Arabia Saudita 2020 – Meeting virtuale – 3° Development Working Group Meeting (fino a mercoledì 02/09/2020)

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Auto – Immatricolazioni di agosto a cura del Ministero dei Trasporti

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Interpump – CDA: Relazione semestrale

Prima Industrie – CDA: Relazione semestrale

Mercoledì 02/09/2020

Appuntamenti:

Fed – Beige Book

Aziende:

Guess – Risultati di periodo

Immsi – CDA: Relazione semestrale

Macy’s – Risultati di periodo

Giovedì 03/09/2020

Appuntamenti:

CNEL – Consiglio di Presidenza

Aziende:

Campbell Soup – Risultati di periodo

Exor – CDA: Relazione semestrale

Paramount – Risultati di periodo

Venerdì 04/09/2020

Appuntamenti:

Rating sovrano – Lussemburgo – DBRS e Fitch pubblicano la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Finlandia – S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Spagna – DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano – Danimarca – Fitch pubblica la revisione del merito di credito

CNEL – Audizione del CNEL presso la 5 Commissione Bilancio del Senato

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Eurotech – CDA: Relazione semestrale

Mutuionline – CDA: Relazione semestrale

Titanmet – CDA: Relazione semestrale