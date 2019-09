Appuntamenti e scadenze: settimana del 30 settembre 2019

editato in: da

Lunedì 30/09/2019

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Debito estero dell’Italia; Posizione patrimoniale sull’estero dell’Italia

Banca d’Italia – Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Acotel Group – CDA: Relazione semestrale

Agatos – CDA: Relazione semestrale

Assiteca – CDA: Bilancio

Bio On – CDA: Relazione semestrale

Capital For Progress Single Investment – CDA: Relazione semestrale

CHL – CDA: Relazione semestrale

CIA – CDA: Relazione semestrale

Class Editori – CDA: Relazione semestrale

Cleanbnb – CDA: Relazione semestrale

Cose Belle D’Italia – CDA: Relazione semestrale

Eems – CDA: Relazione semestrale

GPI – CDA: Relazione semestrale

Grifal – CDA: Relazione semestrale

Iervolino Entertainment – CDA: Relazione semestrale

Illa – CDA: Relazione semestrale

It Way – CDA: Relazione semestrale

Leone Film Group – CDA: Relazione semestrale

Lucisano Media Group – CDA: Relazione semestrale

Marzocchi Pompe – CDA: Relazione semestrale

Mediaset – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA: Relazione semestrale

Monnalisa – CDA: Relazione semestrale

Netweek – CDA: Relazione semestrale

Olidata – Assemblea: Bilancio

Powersoft – CDA: Relazione semestrale

Radici – CDA: Relazione semestrale

Rosetti Marino – CDA: Relazione semestrale

Seri Industrial – CDA: Relazione semestrale

Shedir Pharma Group – CDA: Relazione semestrale

Siti – B&T – CDA: Relazione semestrale

Societa’ Editoriale Il Fatto – CDA: Relazione semestrale

Stefanel – CDA: Relazione semestrale

Thespac – CDA: Relazione semestrale

Trevi – Assemblea: Bilancio

Vimi Fasteners – CDA: Relazione semestrale

Visibilia Editore – CDA: Relazione semestrale

Scadenze Fiscali:

Versamento bollo auto (Superbollo) – Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2019.

INPS – Gestione separata – Professionisti (ISA) – Versamento alla Gestione Separata del saldo dell’anno 2018 e 1a rata acconto previdenziale anno 2019.

Modello IRAP 2019 (ISA) – Versamento IRAP (saldo 2018 e 1° acconto 2019) per i soggetti con ISA

Richiesta di rimborso dell’IVA UE – Presentazione dell’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali, comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo 2018 e primo acconto per l’anno 2019.

Esterometro 2019 – invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE.

Gruppo IVA – Per chi intende effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, è l’ultimo giorno per la presentazione della “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA”

Regime forfetario agevolato – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali, comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2019, a titolo di saldo 2018 e primo acconto per l’anno 2019.

Camera di Commercio (ISA) – Termine per il versamento del diritto camerale annuale per i soggetti con ISA.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2019

Uniemens – Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Modello 730 – Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3).

Modello Unico 2019 Persone Fisiche / Società di persone (ISA) – Ultimo giorno per effettuare il versamento in unica soluzione o 1a rata , delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Cassa Nazionale Dottori Commercialisti – Scadenza quarta rata delle eccedenze 2018 – esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2018.

Tasse Automobilistiche – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2019 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2019. .

Modello Unico 2019 Soggetti IRES (ISA) – Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.

Martedì 01/10/2019

Appuntamenti:

Auto – Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Aziende:

A.S. Roma – CDA: Bilancio

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti

S.S. Lazio – Risultati di periodo: Cds Bilancio

Mercoledì 02/10/2019

Aziende:

Bed Bath And Beyond – Risultati di periodo

Giovedì 03/10/2019

Appuntamenti:

Funding & Capital Markets Forum 2019 – Si svolge a Milano l’evento promosso da ABI, che coinvolge la comunità finanziaria italiana e internazionale e le imprese per un confronto sui temi e i trend che guidano la finanza corporate, gli strumenti finanziari, il mercato dei capitali, l’investment banking e il Post-Trading

Aziende:

Pepsico – Risultati di periodo

Venerdì 04/10/2019

Appuntamenti:

Istat – Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società; Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana; Conti economici trimestrali (revisione serie)

Salini Impregilo – Assemblea straordinaria dei soci su aumento di capitale e Progetto Italia