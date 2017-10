Appuntamenti e scadenze: settimana del 30 ottobre 2017

(Teleborsa) –

Lunedì 30/10/2017

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Il Sole 24 Ore – Al via l’aumento di capitale. I diritti di opzione saranno negoziabili fino al 10 novembre

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Ansaldo Sts – CDA – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA – Risultati di periodo

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Martedì 31/10/2017

Appuntamenti:

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Banca d’Italia – Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Ita-coin; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di ‘Banche: finanziamenti e raccolta per settori e territori’; Debito delle amministrazioni locali

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Cnh Industrial – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ansaldo Sts – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-10-2017.

Modello Unico 2017 Persone Fisiche – versamento – Ultimo giorno per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo per l’anno 2016 e del primo acconto 2017.

UNI-EMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

LIBRO UNICO DEL LAVORO – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a settembre 2017 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di settembre 2017.

Modello 770/2017 – Termine ultimo di presentazione dei modelli 770/2017

CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Termine pagamento seconda rata minimi 2017 SDD/MAV e contributo maternità 2017 SDD/MAV.

Dichiarazione IRAP – Presentazione della dichiarazione annuale IRAP in forma autonoma.

CU 2017 – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2017 contenente esclusivamente redditi 2016 non dichiarabili tramite Mod. 730/2017 (come compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

MODELLO UNICO PF/2017 telematico – Presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016 e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, per le persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l’invio telematico.

MODELLO UNICO SP/2017 telematico – Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello UNICO SP/2017 – per le Società di persone ed enti equiparati.

MODELLO UNICO SC/2017 telematico – Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello UNICO SC 2017 – per i contribuenti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare

Mercoledì 01/11/2017

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Germania – Festa nazionale Reformation Day

Giovedì 02/11/2017

Aziende:

Ferrari| – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ei Towers – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Fiat Chrysler Automobiles – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Venerdì 03/11/2017

Aziende:

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo

Prima Industrie – CDA – Risultati di periodo