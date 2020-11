Appuntamenti e scadenze: settimana del 30 novembre 2020

editato in: da

Lunedì 30/11/2020

Appuntamenti:

Eighth Joint BIS, World Bank, Bank of Canada, Banca d’Italia Public Investors Conference – La Banca dei regolamenti internazionali (BIS), la Banca Mondiale, la Bank of Canada e la Banca d’Italia annunciano una call for papers per la Eighth Public Investors Conference on Portfolio and Risk Management rivolta a banche centrali, fondi sovrani e piani pensionistici di natura pubblica. La conferenza si terrà presso la sede centrale della Bank of Canada a Ottawa, Canada (fino a martedì 01/12/2020)

OPEC – 180° Meeting della Conferenza OPEC

Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 03/12/2020)

EU – Riunione dell’Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa il Presidente della BCE, Christine Lagarde e il ministro Gualtieri

Thought Leadership Forum – Christine Lagarde partecipa all’evento online organizzato da European Policy Centre

10.00 – Economia e finanze – Commissioni 5a, 6a e 14a riunite del Senato in seduta congiunta con le Commissioni V, VI e XIV della Camera riunite. Informativa del ministro Gualtieri in relazione alla riunione dell’Eurogruppo sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e l’introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Scadenze Fiscali:

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) – Scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre 2020.

Dichiarazione dei redditi – Versamento del II acconto per IRPEF, IRAP, IRES; INPS gestione separata; contributi I.V.S. artigiani e commercianti.

Redditi Persone Fisiche 2020 – Versamento della rata risultante dalla dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per il saldo 2019 e acconto 2020.

UniEmens – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

Dichiarazione Irap – Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione IRAP.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-11-2020.

Rottamazione cartelle esattoriali – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Esterometro 3° trimestre 2020 – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al 3° trimestre dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/EXTRAUE.

MODELLO 770/2020 – Presentazione della dichiarazione (prorogata al 10 dicembre 2020) – Nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019 – Mod. “770/2020 Redditi 2019”. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Ottobre 2020.

Martedì 01/12/2020

Appuntamenti:

Videoconferenza dei ministri degli esteri UE-ASEAN – La 23ª riunione tra l’UE e l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) sarà ospitata da Singapore e si svolgerà in videoconferenza. I ministri degli affari esteri saranno innanzitutto aggiornati sulle relazioni tra UE e ASEAN. Dovrebbero poi discutere dei futuri orientamenti per le relazioni UE-ASEAN e delle questioni regionali e internazionali.

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Atlantic Council’s GeoEconomics Center – Il GeoEconomics Center è organizzato intorno a tre pilastri: il futuro del capitalismo, il futuro del denaro e la Economic Statecraft Initiative. Keynote con il Presidente della BCE, Christine Lagarde

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia

Banca d’Italia – Ita-coin

OPEC – 12a Riunione OPEC Plus

EU – Riunione ECOFIN. Il ministro Gualtieri partecipa in videoconferenza

Auto – Immatricolazioni di novembre a cura del Ministero dei Trasporti

10.00 – Confindustria – “Business Continuity e Resilienza delle PMI. Una lettura in chiave europea” – Webinar organizzati da Piccola Industria Confindustria e dalla Delegazione di Confindustria presso la UE per fornire elementi utili sulle strategie europee in fase di implementazione, sul Recovery Plan dell’UE e sulle risorse previste per rendere le imprese resilienti

15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Circle – Appuntamento: Presentazione analisti

Comer Industries – Appuntamento: Presentazione analisti

doValue – Appuntamento: Presentazione analisti

Eles – Appuntamento: Presentazione analisti

Expert System – Appuntamento: Presentazione analisti

Hewlett Packard Enterprise – Risultati di periodo

Mailup – Appuntamento: Presentazione analisti

Osai Automation System – Appuntamento: Presentazione analisti

Relatech – Appuntamento: Presentazione analisti

Salesforce.Com – Risultati di periodo

Mercoledì 02/12/2020

Appuntamenti:

Fed – Jerome H. Powell parlerà presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera su Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act

Consiglio dell’UE – Videoconferenza dei ministri della Giustizia e Videoconferenza dei ministri della Salute

ABI – Banche e Sicurezza 2020 – – Si svolge a Milano l’evento promosso da ABI per conoscere ed esplorare le frontiere della sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario, bancario e assicurativo (fino a giovedì 03/12/2020)

Fed – Beige Book

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

13.30 – Attività istituzionali – Quirinale, il Presidente Mattarella sarà a colazione con Kersti KALJULAID, Presidente della Repubblica di Estonia, in visita di cortesia

Giovedì 03/12/2020

Appuntamenti:

BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

CNEL – Commissione Informazione e Lavoro, in collegamento telematico

All-Atlantic Ocean Research Forum – edizione digitale – L’evento, organizzato dal Dipartimento scienza e innovazione del Sud-Africa con la Direzione generale Ricerca e innovazione della Commissione europea, riunirà leader del settore, politici, ricercatori, imprenditori e accademici (fino a venerdì 04/12/2020)

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Dollar General – Risultati di periodo

Smith And Wesson Brands – Risultati di periodo

Venerdì 04/12/2020

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea

Conferenza internazionale “Le imprese ai tempi della pandemia” – La Banca d’Italia, la Banque de France e l’Univeristà Sciences Po, in collaborazione con il CEPR organizzano, a Parigi, un convegno di ricerca sulla recente evoluzione della dinamica d’impresa, le decisioni di finanziamento e le conseguenze per la politica economica

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo