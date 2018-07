Appuntamenti e scadenze: settimana del 30 luglio 2018

editato in: da

Lunedì 30/07/2018

Appuntamenti:

BOJ – Inizia la riunione di politica monetaria

Titoli di Stato:

Tesoro – Asta medio-lungo; Regolamento CTZ – BTP€i

Aziende:

Saras – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Molmed – CDA – Risultati di periodo

Leonardo – CDA – Risultati di periodo

Italgas – CDA – Risultati di periodo

Hera – CDA – Risultati di periodo

Cerved Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Mondo Tv – CDA – Risultati di periodo

Loews – Risultati di periodo

Denny’s – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

Axelero – CDA – Risultati di periodo

Martedì 31/07/2018

Appuntamenti:

FOMC – Inizia la riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Ita-coin; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali

BOJ – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento BOT

Aziende:

Snam – CDA – Risultati di periodo

Salvatore Ferragamo – CDA – Risultati di periodo

Reno De Medici – CDA – Risultati di periodo

Parmalat – CDA – Risultati di periodo

Italmobiliare – CDA – Risultati di periodo

Geox – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Gabetti – CDA – Risultati di periodo

Finecobank – CDA – Risultati di periodo

Falck Renewables – CDA – Risultati di periodo

Enel – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

De’Longhi – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

D’Amico – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banca Mediolanum – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Generali – CDA – Risultati di periodo

Mondadori – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ansaldo Sts – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Acea – CDA – Risultati di periodo

A2A – CDA – Risultati di periodo

4Aim Sicaf – CDA – Risultati di periodo

Poligrafici – CDA – Risultati di periodo

Monrif – CDA – Risultati di periodo

Mediobanca – CDA – Risultati di periodo

Italgas – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ralph Lauren – Risultati di periodo

Pfizer – Risultati di periodo

Honda Motor – Risultati di periodo

Procter & Gamble – Risultati di periodo

Apple – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Libro unico del lavoro – Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.

UNIEMENS – Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

Mod. 730 – Operazioni di conguaglio – Il sostituto trattiene /rimborsa in busta paga al dipendente la somma risultante dal mod. 730.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – Versamento rateale definizione agevolata ruoli.

Tasse Automobilistiche – E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli immatricolati negli ultimi 10 gg. del mese di Giugno 2018.

Informativa Economica di Sistema – IES – Informativa Economica di Sistema – IES

Termine per la presentazione della comunicazione annuale “Informativa Economica di Sistema – IES”. L’adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che doveva essere inviato all’AGCOM dal 1° giugno al 31 luglio 2018.

Imposta di Registro – Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-07-2018.

IVA – Rimborso trimestrale/compensazione – Scade oggi la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del trimestre precedente.

Mercoledì 01/08/2018

Appuntamenti:

FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

Auto – Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti

Borsa:

Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Herbalife Nutrition – Risultati di periodo

Blackrock Capital Investment – Risultati di periodo

Paramount – Risultati di periodo

Zynga – Risultati di periodo

Tripadvisor – Risultati di periodo

Groupon – Risultati di periodo

Saipem – CDA – Risultati di periodo

Poste Italiane – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Iren – CDA – Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Ferrari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo: II trimestre 2018

Enervit – CDA – Risultati di periodo

Campari – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Aedes – CDA – Risultati di periodo

Snam – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Saipem – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Iren – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Generali – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Ascopiave – CDA – Risultati di periodo

Gamenet – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Culti Milano – CDA – Risultati di periodo

Scadenze Fiscali:

Sospensione feriale dei termini processuali (decorrenza) – Dal 1 Agosto fino al 31 Agosto sono sospesi i termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie.

Giovedì 02/08/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Ita-coin

Appuntamenti:

BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

Aziende:

Valsoia – CDA – Risultati di periodo

Banco di Desio e della Brianza – CDA – Risultati di periodo: Relazione semestrale

Motorola Solutions – Risultati di periodo

Sotheby’s – Risultati di periodo

Kellogg – Risultati di periodo

Yum! Brands – Risultati di periodo

Safilo Group – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Piquadro – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina – CDA – Risultati di periodo

Pierrel – CDA – Risultati di periodo

Italiaonline – CDA – Risultati di periodo

Gas Plus – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Enav – CDA – Risultati di periodo

Diasorin – CDA – Risultati di periodo

Cattolica – CDA – Risultati di periodo

Caltagirone – CDA – Risultati di periodo

Buzzi Unicem – CDA – Risultati di periodo

Ascopiave – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Profilo – CDA – Risultati di periodo

Banca Mps – CDA – Risultati di periodo

Anima Holding – CDA – Risultati di periodo

Unicredit – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Banca Finnat – CDA – Risultati di periodo

Txt E-Solutions – CDA – Risultati di periodo

Sabaf – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Retelit – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Reply – CDA – Risultati di periodo

Prima Industrie – CDA – Risultati di periodo

Gefran – CDA – Risultati di periodo

Eprice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Elica – CDA – Risultati di periodo

Centrale del Latte D’Italia – CDA – Risultati di periodo

BE – CDA – Risultati di periodo

Innovatec – Assemblea – Risultati di periodo

Venerdì 03/08/2018

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

BOJ – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria del 14 e 15 giugno

Rating sovrano – Fitch pubblica la revisione del merito di credito per la Germania

Aziende:

Toyota Motor – Risultati di periodo

The Kraft Heinz – Risultati di periodo

UBI – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Tod’s – CDA – Risultati di periodo

Ternienergia – CDA – Risultati di periodo

Snaitech – CDA – Risultati di periodo

Rcs Mediagroup – CDA – Risultati di periodo

Indel B – CDA – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Banco Sardegna Risp – CDA – Risultati di periodo

Banco Bpm – CDA – Risultati di periodo

Banca Carige – CDA – Risultati di periodo

Atlantia – CDA – Risultati di periodo

Acsm-Agam – CDA – Risultati di periodo

Italiaonline – Appuntamento: Conference call con gli analisti

Tesmec – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Tecnoinvestimenti – CDA – Risultati di periodo

Panariagroup – CDA – Risultati di periodo

Openjobmetis – CDA – Risultati di periodo

Nice – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Marr – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Interpump Group – CDA – Risultati di periodo

IGD – CDA – Risultati di periodo

Gima Tt – CDA – Risultati di periodo

Fila – CDA – Risultati di periodo

Exprivia – CDA – Risultati di periodo

Biesse – CDA – Risultati di periodo

Banca Ifis – Appuntamento: Conference call con gli analisti – CDA – Risultati di periodo

Astaldi – CDA – Risultati di periodo

Giorgio Fedon – CDA – Risultati di periodo